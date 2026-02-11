Το Πεντάγωνο έχει δώσει εντολή σε μια δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου να βρίσκεται σε ετοιμότητα για ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επίθεσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι εξετάζει την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, προκειμένου να είναι έτοιμος για στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Η σχετική εντολή θα μπορούσε να δοθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εντολή από τον Τραμπ και ότι τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν. Το δεύτερο αεροπλανοφόρο θα προστεθεί στο USS Abraham Lincoln, που βρίσκεται ήδη στην περιοχή.

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, το Πεντάγωνο προετοιμάζει ένα αεροπλανοφόρο ώστε να αποπλεύσει σε δύο εβδομάδες, πιθανότατα από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush ολοκληρώνει αυτή τη στιγμή μια σειρά ασκήσεων στα ανοικτά των ακτών της Βιρτζίνια και, όπως αναφέρουν πηγές, υπάρχει η δυνατότητα να επισπευσθούν οι διαδικασίες.

Ο Τραμπ συναντήθηκε την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Πάντως, οι λεπτομέρειες για έναν πιθανό δεύτερο γύρο συνομιλιών με την Τεχεράνη δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, μεταφέροντας το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln από τη Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς και επιπλέον πολεμικά πλοία, αντιαεροπορικά συστήματα και μοίρες μαχητικών αεροσκαφών.

Η ανάπτυξη δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή θα είναι η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έναν χρόνο που δύο αεροπλανοφόρα θα βρίσκονται ταυτόχρονα στην περιοχή. Τελευταία φορά είχε συμβεί όταν τα USS Harry S. Truman και USS Carl Vinson επιχειρούσαν στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο του 2025, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.





Πηγή: skai.gr

