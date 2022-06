Βρετανία: Συγκίνηση για τον θάνατο της «Bowelbabe» Ντέμπορα Τζέιμς που πέθανε από καρκίνο 12:16, 29.06.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Η πρώην υποδιευθύντρια σε σχολείο και μέχρι πριν από λίγο καιρό παρουσιάστρια του δημοφιλούς podcast του BBC 'You, Me and The Big C' με θέμα τον καρκίνο, αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στην ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο του παχέος εντέρου με την ενεργητικότητα και το χαμόγελο που τη διέκριναν ακόμα και μετά από τη διάγνωση ότι της απέμεναν λίγοι μήνες ζωής.