Ο γιος της βασίλισσας Καμίλα γράφει βασιλικό βιβλίο μαγειρικής

Ο γιος της βασίλισσας Καμίλα, Τομ Πάρκερ Μπόουλς, θα κυκλοφορήσει ένα βασιλικό βιβλίο μαγειρικής το φθινόπωρο.

Το βιβλίο «Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III» περιλαμβάνει περισσότερες από 100 συνταγές για κάθε εποχή και περίσταση, από πρωινό, πικ νικ, δείπνο, μέχρι επίσημα συμπόσια και γεύματα τελετών στέψης και περιλαμβάνει ιστορίες για σεφ, κουζίνες και παραδόσεις της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ως λάτρης της ιστορίας του φαγητού, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο συναρπαστικό ήταν που έγραψα αυτό το βιβλίο» αναφέρει ο Τομ Πάρκερ Μπόουλς σε δήλωσή του. «Είναι συναρπαστικό να διαβάζεις πρωτότυπες συνταγές στο βασιλικό αρχείο στο Ουίνδσορ και να εξαφανίζεσαι στις ζωές και τις διατροφικές συνήθειες των ηγεμόνων από τη βασίλισσα Βικτώρια έως σήμερα» τόνισε σημειώνοντας ότι στο βιβλίο μαγειρικής έχει συμπεριλάβει συνταγές που του αρέσει να μαγειρεύει.

Ο Πάρκερ Μπόουλς, κριτικός εστιατορίων έχει γράψει πολλά βιβλία για το φαγητό, αλλά αυτή είναι η πρώτη του φορά που εμβαθύνει στον βασιλικό κόσμο.

Το 2022 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Time for Tea» για τη βρετανική ιστορία της εθιμοτυπίας του τσαγιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.