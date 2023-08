Το Ισραήλ «έκλεισε» τη μεγαλύτερη αμυντική συμφωνία στην ιστορία του - Πουλάει στη Γερμανία το σύστημα αεράμυνας «Arrow 3»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την ύψους 3,5 δισ. δολαρίων πώληση του ισραηλινού αμυντικού πυραυλικού συστήματος Arrow-3 στη Γερμανία και η σχετική συμφωνία θα είναι η μεγαλύτερη αμυντική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ το Ισραήλ, ανακοινώθηκε σήμερα από το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Το Ισραήλ και η Γερμανία θα υπογράψουν Επιστολή Δέσμευσης, με αρχική πληρωμή 600 εκατ. δολαρίων, για να αρχίσει η δουλειά στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, αναφέρεται στη δήλωση και προστίθεται πως το πλήρες συμβόλαιο θα είναι έτοιμο για υπογραφή μέχρι το τέλος του 2023.

The US government has approved the historic procurement of the Arrow 3 defense system to Germany. The IMOD, German Federal MOD and Israel Aerospace Industries will sign the landmark $3.5 billion defense agreement, marking Israel’s largest ever defense deal. 🚀🇮🇱🇺🇸🇩🇪 pic.twitter.com/OMcGkUk3f5