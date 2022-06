Bασίλισσα Ελισάβετ: Eίμαι αποφασισμένη να υπηρετήσω τους Βρετανούς όσο καλύτερα μπορώ

Η βασίλισσα Ελισάβετ δήλωσε σήμερα πως παραμένει «αποφασισμένη να υπηρετήσει» τους Βρετανούς, στο ευχαριστήριο μήνυμά της που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, κατά την τελευταία ημέρα των εορτασμών για τα 70 χρόνια της βασιλείας της.

«Είμαι βαθιά συγκινημένη που τόσοι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν το πλατινένιο ιωβηλαίο μου», δηλώνει η βασίλισσα στο μήνυμά της που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το οποίο υπογράφει ιδιοχείρως. «Παραμένω αποφασισμένη να σας υπηρετήσω όσο καλύτερα μπορώ, με τη στήριξη της οικογένειάς μου», προσθέτει.

“I have been humbled and deeply touched that so many people have taken to the streets to celebrate my Platinum Jubilee.”



