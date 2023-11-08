Η ιταλική δικαιοσύνη αποφάσισε κατάσχεση 779 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρία βραχυπρόθεσμης μίσθωσης Airbnb, η οποία φέρεται να μην κατέβαλε κατά την περίοδο 2017- 2021 φόρους που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ποσό.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Μιλάνου, οι πελάτες της εταιρίας κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο πλήρωσαν 3.711.685.297 ευρώ, αλλά στο ιταλικό δημόσιο δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενοι φόροι.

Την έρευνα ανέλαβε η οικονομική αστυνομία της ιταλικής συμπρωτεύουσας και την εντολή κατάσχεσης υπέγραψε δικαστής αρμόδιος για τις προκαταρκτικές έρευνες.

Η προβλεπόμενη φορολόγηση έως τώρα στην Ιταλία αντιστοιχούσε στο 21% της βραχυπρόθεσμης μισθώσης, ενώ από το επόμενο έτος, η κυβέρνηση Μελόνι -σύμφωνα με το προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού- θα αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 26%.

H εντολή κατάσχεσης, όπως μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, αφορά λογαριασμούς της εταιρίας Airbnb Ireland Unlimited Company.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Μιλάνου, «το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το Συμβούλιο Επικρατείας της Ιταλίας έχουν επιβεβαιώσει στο παρελθόν ότι η εταιρία υποχρεούται να καταβάλει τον συγκεκριμένο φόρο».

Σε ανακοίνωσή της, τέλος, η εταιρία υπογράμμισε ότι «θεωρεί πως έδρασε με σεβασμό στον νόμο» και ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με τις ιταλικές φορολογικές αρχές» κατά τον οποίο «θα ζητήσει να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματά της».

