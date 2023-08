Αμερικανικό αεροσκάφος Osprey συνετρίβη στη Βόρεια Αυστραλία - Επέβαιναν 20 πεζοναύτες Κόσμος 08:05, 27.08.2023 linkedin

Το υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι περιστατικό με αεροσκάφος με αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια γυμνασίων στην Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας