Φονικό γεύμα στην Αυστραλία: Μαγείρεψε δηλητηριώδη μανιτάρια για τα πρώην πεθερικά της- «Ηταν ατύχημα» λέει

Για ατύχημα έκανε λόγο στην κατάθεση της στην αστυνομία η Αυστραλιανή που μαγείρεψε μοσχάρι Wellington χρησιμοποιώντας μανιτάρια που φαίνεται πως συντέλεσαν στον θάνατο τριών συγγενών της.

Η Έριν Πάτερσον, η οποία δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες, έχει ολοκληρώσει την κατάθεση της για τα γεγονότα στην αστυνομία, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία πιστεύει ότι τα θύματα είχαν φάει τα λεγόμενα μανιτάρια θανάτου, τα οποία είναι δηλητηριώδη.

Στη δήλωσή της, η κ. Πάτερσον είπε ότι είχε χρησιμοποιήσει μερικά αποξηραμένα μανιτάρια, αλλά δεν φανταζόταν ότι ήταν δηλητηριώδη.

«Είμαι πλέον συντετριμμένη όταν σκέφτομαι ότι αυτά τα μανιτάρια μπορεί να συνέβαλαν στην ασθένεια από την οποία υπέφεραν τα αγαπημένα μου πρόσωπα», είπε η 48χρονη.

«Θέλω πραγματικά να επαναλάβω ότι δεν είχα κανέναν απολύτως λόγο να πληγώσω αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους αγάπησα».

Η κατάθεσή της στην αστυνομία της Βικτώριας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά τμήματα αυτής είδαν το φως της δημοσιότητας.

