Bathysphere: Το πρώτο υποβρύχιο βαθών υδάτων που άλλαξε την ιστορία στις καταδύσεις

Το 1929, ο Αμερικανός μηχανικός Otis Barton, κατασκεύασε το Bathysphere, το πρώτο υποβρύχιο βαθών υδάτων - που έμοιαζε περισσότερο με σφαιρικό σκάφανδρο - και άλλαξε την ιστορία στις καταδύσεις.

Το Bathysphere (Βαθυσφαίρα) αποτελούνταν από μια κοίλη σφαίρα από χυτό χάλυβα πάχους μίας ίντσας (25 mm), με διάμετρο 1,45 μέτρα.

Το βάρος του ήταν 2,25 τόνους πάνω από το νερό, αν και η άνωσή του το μείωνε κατά 1,4 τόνους όταν βυθιζόταν.

Το χαλύβδινο καλώδιο που παρείχε οξυγόνο στην καμπίνα και το ένωνε με το σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας ζύγιζε επιπλέον 1,35 τόνους.

Από το 1930 μέχρι το 1934, ο Barton μαζί τον φυσιοδίφη William Beebe καταδυόταν ανοιχτά των Βερμούδων για τη μελέτη της υποθαλάσσιας άγριας ζωής, σε βάθη που δεν είχε φτάσει ποτέ άλλος δύτης.

Μάλιστα το ρεκόρ του βαθυσκάφους στα 923 μέτρα στις 15 Αυγούστου 1934, κράτησε μέχρι το 1949, όταν ο Barton καταδύθηκε με ένα άλλο σκάφος που ονομαζόταν Benthoscope.

The Bathysphere, considered the world's first deep-sea exploration vessel, emerged during the 1930s. This groundbreaking invention was a collaboration between American naturalist William Beebe and engineer Otis Barton. The Bathysphere was designed to withstand immense pressure… pic.twitter.com/WxWgpdXzaK