Του Daniel Wu

Το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας πρέπει να πληρώσει 34 εκατομμύρια δολάρια σε μια γυναίκα που συνελήφθη όταν ήταν έφηβη και φυλακίστηκε για 16 χρόνια αφού καταδικάστηκε άδικα για φόνο, αποφάσισε την Πέμπτη ομοσπονδιακό πολιτικό δικαστήριο.

Δύο πλέον συνταξιούχοι αστυνομικοί του Λας Βέγκας, ο Thomas Thowsen και ο James LaRochelle, πρέπει επίσης να πληρώσουν 10.000 δολάρια για τον ρόλο τους στην «κατασκευή» αποδεικτικών στοιχείων στην υπόθεση, αποφάσισε το δικαστήριο.

Τον Ιούλιο του 2001, ο Thowsen και ο LaRochelle κατηγόρησαν την Kirstin Blaise Lobato, τότε 18 ετών, ότι δολοφόνησε τον Duran Bailey, έναν άστεγο του οποίου το πτώμα βρέθηκε ακρωτηριασμένο στο δυτικό Λας Βέγκας.

Οι ντετέκτιβ είπαν ότι η Lobato ομολόγησε ότι σκότωσε τον Bailey όταν ανακρίθηκε. Ωστόσο, οι δικηγόροι της Lobato είπαν ότι δεν της ενημερώθηκε για την έρευνα της δολοφονίας και αντίθετα περιέγραψε πώς χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι για να απομακρύνει έναν διαφορετικό άνδρα που προσπάθησε να της επιτεθεί σεξουαλικά μήνες νωρίτερα.

Κανένα στοιχείο σχετικό με το σώμα, δεν συνέδεσε τη Lobato με τη σκηνή του θανάτου του Bailey σύμφωνα με την αγωγή της. Η Lobato είχε επίσης άλλοθι που υποστηρίχθηκε από τηλεφωνικά αρχεία και μάρτυρες. Και η σεξουαλική επίθεση που είπε ότι αντέκρουσε τελείωσε με τον δράστη της να τρέπεται σε φυγή, είπε στους ντετέκτιβ.

Ωστόσο, ο Thowsen και ο LaRochelle αντιμετώπισαν την αναφορά της Lobato ως ομολογία για τη δολοφονία του Bailey και τελικά καταδικάστηκε για εκούσια ανθρωποκτονία το 2006. Η καταδίκη ακυρώθηκε από το κρατικό δικαστήριο της Νεβάδα το 2017 μετά από εξέταση των ιατροδικαστικών στοιχείων και η Lobato αποφυλακίστηκε.

Η Lobato μήνυσε τους Thowsen, LaRochelle και το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας ένα χρόνο αργότερα.

«Οι ντετέκτιβ όχι μόνο κατηγόρησαν την Blaise Lobato για φόνο, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποίησαν το τραύμα της προηγούμενης, άσχετης σεξουαλικής επίθεσης της για να το κάνουν», δήλωσε η Elizabeth Wang, μια από τις δικηγόρους της Lobato. «H Blaise ήταν μια ευάλωτη έφηβη και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης απέτυχε».

Οι δικηγόροι των Thowsen, LaRochelle και της αστυνομίας του Λας Βέγκας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό το απόγευμα της Κυριακής.

Σε σχόλια σε άλλα μέσα ενημέρωσης, οι δικηγόροι των δύο ντετέκτιβ είπαν ότι πιθανότατα θα ασκήσουν έφεση.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης εναντίον της Lobato αμφισβητήθηκαν από την αρχή. O Bailey βρέθηκε νεκρός τον Ιούλιο του 2001 με τραύματα από μαχαίρι και ένα πέος που ακρωτηριάστηκε μετά τον θάνατό του, σύμφωνα με το Las Vegas Review-Journal. Οι εισαγγελείς είπαν ότι η Lobato αυτοενοχοποιήθηκε με το να ομολογήσει σε αρκετούς μάρτυρες ότι έκοψε το πέος ενός άνδρα καθώς απέτρεψε μια σεξουαλική επίθεση.

Η Lobato προκάλεσε έκπληξη στο ακροατήριο του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της δίκης με το επιχείρημα ότι όχι ότι ενεργούσε σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η Review-Journal, αλλά ότι δεν ήταν ποτέ εκεί.

Ένας άνδρας προσπάθησε να βιάσει τη Lobato στην ανατολική πλευρά του Λας Βέγκας τον Μάιο του 2001, σύμφωνα με την αγωγή της το 2019. Η Lobato απομάκρυνε τον δράστη της με ένα μαχαίρι και τον έκοψε στην «κάτω περιοχή» του, μετά διέφυγε, αναφέρει η μήνυση. Αργότερα είπε στους φίλους και την οικογένειά της για το περιστατικό.

Ο δημόσιος συνήγορος της Lobato υποστήριξε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι οι δηλώσεις της στην αστυνομία αναφέρονταν σε αυτή την επίθεση και ότι δεν συνάντησε ποτέ τον Bailey, σύμφωνα με το Review-Journal.

H Lobato καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 40 έως 100 ετών. Το 2004, το Ανώτατο Δικαστήριο της Νεβάδα ακύρωσε την καταδίκη της, αφού υποστήριξε ότι οι δικηγόροι της δεν ήταν σε θέση να εξετάσουν κατ' αντιπαράσταση έναν μάρτυρα. Στη συνέχεια, προφυλακίστηκε για νέα δίκη και καταδικάστηκε για εκούσια ανθρωποκτονία το 2006.

Η Lobato, η οποία πέρασε την επόμενη δεκαετία πίσω από τα κάγκελα, επέμεινε στην αθωότητά της. Το 2017, οι δικηγόροι έπεισαν μια δικαστή να ακυρώσει την καταδίκη της παρουσιάζοντας μαρτυρία από εμπειρογνώμονες που διαπίστωσαν, χρησιμοποιώντας την απουσία αυγών μύγας στο σώμα του Bailey, ότι ο χρόνος θανάτου του ήταν μία ώρα κατά την οποία η Lobato είχε επιβεβαιωμένο άλλοθι, σύμφωνα με το Innocence Project. .

Δεν έπρεπε να χρειαστούν σχεδόν δύο δεκαετίες, και η μαρτυρία επιστημόνων που μελετούσαν έντομα, για να «καθαρίσει» τη Lobato, υποστήριξε η αγωγή της εναντίον του αστυνομικού τμήματος.

Η μήνυση της Lobato το 2019 υποστήριζε ότι ο Thowsen και ο LaRochelle, οι ντετέκτιβ που την συνέλαβαν για πρώτη φορά, μπέρδεψαν την υπόθεσή της από την αρχή παραπλανώντας την.

Οι δύο ντετέκτιβ ανέκριναν τη Lobato τον Ιούλιο του 2001 χωρίς την παρουσία δικηγόρου και δεν της είπαν για τη δολοφονία του Bailey, σύμφωνα με τη μήνυση. Η Lobato πίστευε ότι οι ντετέκτιβ ερευνούσαν την απόπειρα βιασμού εναντίον της όταν εξιστόρησε το περιστατικό, αναφέρει η μήνυση.

Ο Thowsen και ο LaRochelle γνώριζαν ότι η αναφορά της Lobato δεν ταίριαζε με τις λεπτομέρειες της δολοφονίας του Bailey, αλλά έκαναν βασικές ερωτήσεις για να «κατασκευάσουν» μια ψευδή ομολογία, σύμφωνα με τη μήνυση. Κατά τη διάρκεια κατάθεσης από μάρτυρες, οι ντετέκτιβ σταμάτησαν επανειλημμένα το μαγνητόφωνό τους, προσπάθησαν να τροφοδοτήσουν ερωτήσεις και κατέστρεψαν σημειώσεις που περιείχαν απαλλακτικές πληροφορίες, σύμφωνα με τη μήνυση. Οι ντετέκτιβ φέρεται να μην έδωσαν συνέχεια όταν οι μάρτυρες έδωσαν καταθέσεις και παρουσίασαν τηλεφωνικά αρχεία που αποδεικνύουν ότι η Lobato βρισκόταν στην Panaca της Νεβάδα, περίπου 200 μίλια μακριά από το Λας Βέγκας, τη στιγμή της δολοφονίας.

«H Blaise ήταν ένα άτομο που η αστυνομία θα έπρεπε να είχε αντιμετωπίσει με προσοχή, ανησυχία και προστασία, αλλά αντ' αυτού έχτισαν μια ψεύτικη υπόθεση γύρω από μια έφηβη, «μετατρέποντας σε όπλο» μια απόπειρα βιασμού που από την οποία επέζησε», είπε ο David Owens, άλλος δικηγόρος της Lobato, σε δήλωση.

Η υπόθεση της Lobato συνέχισε να προκαλεί διαμάχη μετά την αθώωσή της. Η αστυνομία του Λας Βέγκας δημοσίευσε μια επιστολή στις αρχές Δεκεμβρίου που στάλθηκε από αξιωματούχους της κομητείας Κλαρκ στον γενικό εισαγγελέα της Νεβάδα, υποδεικνύοντας ότι ορισμένα «βασικά μέρη» εξακολουθούσαν να αμφισβητούν την αθωότητα της Lobato, ανέφερε το Review-Journal.

Την Πέμπτη, το δικαστήριο τάχθηκε στο πλευρό της Lobato, η οποία είπε στους δημοσιογράφους ότι ήταν ανακουφισμένη που άφησε πίσω της την «ανηφορική μάχη», αλλά δεν ήταν σίγουρη για το μέλλον.

«Δεν έχω ιδέα πώς θα είναι η υπόλοιπη ζωή μου», είπε η Lobato, σύμφωνα με το Review-Journal. «Το μόνο που ξέρω είναι πώς έμοιαζε το παρελθόν και ήταν πολύ άσχημο».

Ο Daniel Wu είναι ρεπόρτερ στην ομάδα Morning Mix της Washington Post. Εντάχθηκε στο The Post ως ασκούμενος στο Metro desk το 2022 και προηγουμένως εργάστηκε για τους Seattle Times και το San Jose Mercury News.

Πηγή: skai.gr

