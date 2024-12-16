Σύστημα ανίχνευσης drone αναπτύσσεται στη Νέα Υόρκη, μετά τις θεάσεις μυστηριωδών αντικειμένων που παρατηρήθηκαν στον αμερικανικό ουρανό τις τελευταίες ημέρες.

Μάλιστα, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης ζήτησε ομοσπονδιακή βοήθεια καθώς drones ανάγκασαν τους διαδρόμους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Στιούαρτ στην πολιτεία να κλείσουν για μία ώρα την περασμένη εβδομάδα.

«Σε απάντηση στις εκκλήσεις μου για πρόσθετους πόρους, οι ομοσπονδιακοί εταίροι μας στέλνουν ένα σύστημα ανίχνευσης drone στη Νέα Υόρκη», έγραψε η Χότσουλ στο X, ζητώντας από το Κογκρέσο να δοθεί η εξουσία στις Πολιτείες να αντιμετωπίζουν τα άμεσα τα ιπτάμενα αντικείμενα,

Όπως είπε οι κυβερνήσεις των πολιτειών χρειάζονται περισσότερη δύναμη για να αντιμετωπίσουν μόνες τους τα μικρά, χωρίς πλήρωμα αεροσκάφη που έχουν επίσης αναφερθεί στο Νιου Τζέρσεϊ, την Πενσυλβάνια, το Μέριλαντ, το Κονέκτικατ και τη Μασαχουσέτη.

Και πιο δυτικά, στο Οχάιο, drones οδήγησαν επίσης στο κλείσιμο της αεροπορικής βάσης Wright-Patterson για περίπου μία ώρα το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Το Κογκρέσο πρέπει να περάσει έναν νόμο που θα μας δώσει την εξουσία να αντιμετωπίζουμε άμεσα τα drones», είπε η Χότσουλ στην ανάρτησή της, αφού την περασμένη εβδομάδα υποσχέθηκε να «κάνει ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσει ότι οι Νεοϋορκέζοι παραμένουν ασφαλείς».

Ο γερουσιαστής Chuck Schumer δήλωσε επίσης ότι ήλπιζε να περάσει ένα νομοσχέδιο που θα δώσει στις τοπικές αρχές επιβολής περισσότερη ισχύ για τη διερεύνηση αγνώστων ιπτάμενων αντικειμένων, λέγοντας: «Πιέζω για απαντήσεις εν μέσω αυτών των παρατηρήσεων drone».

Ο γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ Andy Kim είπε ότι βγήκε με ντόπιους το Σαββατοκύριακο για να παρατηρήσει τον νυχτερινό ουρανό και ότι πίστευε -με βάση συνομιλίες με πολιτικούς πιλότους και δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων- ότι τα περισσότερα από τα αεροσκάφη που είδε "είναι σχεδόν σίγουρα αεροπλάνα". .

Τι γνωρίζουμε για τα μυστηριώδη drones

Η Χότσουλ και άλλοι αξιωματούχοι προσπάθησαν να καθησυχάσουν το κοινό ότι τα ύποπτα drones δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας επιβεβαίωσε ότι οι θεάσεις περιελάμβαναν drones, καθώς και επανδρωμένα αεροσκάφη που συνήθως μπερδεύονται με drones.

Το Πεντάγωνο διέψευσε την πρόταση ενός εκπροσώπου του Νιου Τζέρσεϊ ότι τα πιθανά drones προέρχονταν από ένα ιρανικό «μητρικό πλοίο» που παραμονεύει στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής, ενώ ένας αξιωματούχος του FBI είπε ότι μπορεί να υπήρξε «μια ελαφρά υπερβολική αντίδραση» στο θέμα.

Σύμφωνα με τον Mayorkas, η αύξηση των αναφορών για drone μπορεί να οφείλεται σε μια αλλαγή στους ομοσπονδιακούς κανονισμούς που επιτρέπουν τη νυχτερινή πτήση των drones.

