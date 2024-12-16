Λογαριασμός
Ισραήλ: Πυραυλική επίθεση από την Υεμένη - Ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ προειδοποιώντας για την πυραυλική επίθεση, η οποία αναχαιτίστηκε

Ισραήλ

Επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο από την Υεμένη σημειώθηκε τη Δευτέρα εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ.

Ισραήλ

Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε από την ισραηλινή αεράμυνα πριν πλήξει ισραηλινό έδαφος, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν λόγω της πιθανότητας να πέσουν συντρίμμια από την αναχαίτιση.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη καταρρίφθηκε πάνω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, ανέφεραν επίσης οι ισραηλινές δυνάμεις.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Τελ Αβίβ Υεμένη
