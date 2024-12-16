Ισραήλ: Πυραυλική επίθεση από την Υεμένη - Ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο από την Υεμένη σημειώθηκε τη Δευτέρα εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

The whole of central Israel has sirens blaring, across Tel Aviv and surrounds, due to a ballistic missile fired from Yemen. pic.twitter.com/ZPpUocav90 December 16, 2024

Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ.

Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε από την ισραηλινή αεράμυνα πριν πλήξει ισραηλινό έδαφος, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν λόγω της πιθανότητας να πέσουν συντρίμμια από την αναχαίτιση.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη καταρρίφθηκε πάνω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, ανέφεραν επίσης οι ισραηλινές δυνάμεις.



Πηγή: skai.gr

