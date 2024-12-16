Μόλις ένα χρόνο βρίσκεται εκτός φυλακής ο καταδικασμένος για τη δολοφονία της τότε συντρόφου του, Ρίβας Στέενκαμπ, Όσκαρ Πιστόριους και όπως φαίνεται βρήκε ξανά την αγάπη, σύμφωνα με τη νοτιοαφρικανική εφημερίδα Netwerk24.

Το δημοσίευμα αποκάλυψε ότι ο 38χρονος παραολυμπιονίκης, βγαίνει με την 33χρονη Ρίτα Γκρέιλινγκ, σύμβουλο διαχείρισης επιχειρήσεων από το Wakkerstroom, Mpumalanga, η οποία είναι μακροχρόνια φίλη της οικογένειας και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες μοιάζει εκπληκτικά με τη δολοφονημένη Ρίβα.

Αν και οι λεπτομέρειες για τη σχέση τους είναι ιδιωτικές, πηγές κοντά στο ζευγάρι επιβεβαίωσαν στο Netwerk24 την περασμένη εβδομάδα ότι οι δυο τους διατηρούν μια ρομαντική σχέση.

Oscar Pistorius 'finds love again' with stunning blonde after prison releasehttps://t.co/v2Q6NNmQT8 pic.twitter.com/9OPUMjsM77 — Mirror World News (@MirrorWorldNews) December 15, 2024

Η μητέρα της Ρίβα Στέενκαμπ μιλώντας στη Sun την Κυριακή για τη νέα του σχέση, δήλωσε ότι ο Όσκαρ Πιστόριους «ήταν θυμωμένος – και εξακολουθεί να έχει πρόβλημα με τον θυμό». Παράλληλα, ζήτησε από τη νέα κοπέλα του Πιστόριους να είναι επιφυλακτική μαζί του.

«Δεν καταλαβαίνω πως δε βλέπει την κόκκινη σημαία επειδή δεν έχει χάσει την ψυχραιμία του ακόμα», είπε η Τζουν στη Sun.

Η Τζουν, η οποία ίδρυσε το «Ίδρυμα Reeva Steenkamp Against The Abuse of Women and Children», είπε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Πιστόριους εξακολουθεί να αποτελεί «κίνδυνο για τις γυναίκες».

Η Ρίτα Γκρέιλινγκ

Η οικογένεια Στέενκαμπ ισχυριζόταν πάντα ότι η Ρίβα δολοφονήθηκε εσκεμμένα έπειτα από μια κρίση θυμού που είχε ο Πιστόριους. Στη δίκη του, ο Πιστόριους ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε τη Στέενκαμπ μέσα από την πόρτα του μπάνιου του πολυτελούς σπιτιού του επειδή νόμιζε ότι ήταν διαρρήκτης.

Ο Πιστόριους εξέτισε πάνω από το ήμισυ της ποινής τους και πέρασε μόνο εννέα χρόνια πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Πιστόριους είναι κρυμμένος στην Πρετόρια.

Πηγή κοντά στον Πιστόριους που επικαλείται το βρετανικό μέσο ανέφερε στο Netwerk24.: «Προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του με χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας μπαρ, εστιατόρια και τον κόσμο. Σιγά-σιγά προσπαθεί να επανενταχθεί στην κοινωνία, αλλά αυτό γίνεται μέσω οικογενειών που η δική του οικογένεια γνωρίζει εδώ και δεκαετίες».

Ο Πιστόριους θα παραμείνει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι το 2029 και υπόκειται σε ελέγχους από το Τμήμα Σωφρονιστικών Σωμάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Του απαγορεύεται επίσης να έχει οποιαδήποτε επαφή με την οικογένεια της Ρίβα.

Πηγή: skai.gr

