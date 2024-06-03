Ασφυκτική πίεση σε Νετανιάχου για κατάπαυση του πυρός

Της Αθηνάς Παπακώστα

Εφόσον η Χαμάς συμφωνήσει, η Ουάσιγκτον αναμένει το Ισραήλ να αποδεχθεί το σχέδιο για τερματισμό του πολέμου, το οποίο θα ξεκινήσει με παύση έξι εβδομάδων των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σχέδιο τριών φάσεων το οποίο παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, αφορά στην ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας, στην ανταλλαγή ορισμένου αριθμού ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους και τον τερματισμό του πολέμου.

Χθες, Κυριακή, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Κίρμπι, εξήγησε ότι στην πρώτη φάση του σχεδίου που προτείνει η αμερικανική κυβέρνηση «οι δύο πλευρές» θα χρειαστεί «να διαπραγματευτούν πώς θα είναι η δεύτερη φάση και πότε αυτή θα ξεκινήσει».

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντιδράσεις από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν ήταν θετικές με τα μέλη που προέρχονται από την άκρα δεξιά να απειλούν πως εάν προχωρήσει με το σχέδιο εκεχειρίας Μπάιντεν, τότε θα τη ρίξουν. Πιο αναλυτικά, ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απείλησαν ότι θα υποβάλουν την παραίτησή τους με τον δεύτερο να τονίζει μεταξύ άλλων ότι «πρόκειται για μια απερίσκεπτη συμφωνία, η οποία αποτελεί νίκη για την τρομοκρατία και απειλή για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ».

Την ίδια στιγμή και ο ίδιος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός προτού επιτευχθεί ο στόχος εξάλειψης της Χαμάς και όλοι οι όμηροι έχουν απελευθερωθεί. Η Ουάσιγκτον, ωστόσο, υποστηρίζει, ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά με τον Τζον Κίρμπι να υπογραμμίζει ότι δεν διαθέτει πλέον «τις στρατιωτικές ικανότητες να κάνει ό,τι έκανε».

Από την πλευρά της η Χαμάς φάνηκε να καλωσορίζει την πρόταση Μπάιντεν, αν και την περασμένη Πέμπτη είχε θέσει ως προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Αυξανόμενη πίεση προκειμένου να αποδεχθεί μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων ασκούν προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό κεντρώα μέλη της κυβέρνησής του καθώς επίσης και ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και ο επικεφαλής των υπηρεσιών. Πίεση όμως ασκούν και οι συγγενείς των ομήρων αλλά και χιλιάδες πολίτες στο Ισραήλ που διαδήλωσαν για ακόμη ένα βράδυ καλώντας τον Νετανιάχου να προχωρήσει με το σχέδιο συμφωνίας.

Αίγυπτος και Κατάρ, παράλληλα και από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία καλούν Ισραήλ και Χαμάς «να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία στη βάση αρχών που διατύπωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος» έμοιαζε μιλώντας να μιλά απευθείας στους Ισραηλινούς. «Σας ζητώ να κάνετε ένα βήμα πίσω και να σκεφτείτε τι θα συμβεί αν χαθεί αυτή η στιγμή» είπε χαρακτηριστικά ελπίζοντας και οι δύο πλευρές να δεχθούν τη συμφωνία.

