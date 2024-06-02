Να ρίξουν την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου απειλούν δύο ακροδεξιοί υπουργοί στο Ισραήλ, εκβιάζοντας τον πρωθυπουργό της χώρας ότι θα παραιτηθούν αν γίνει αποδεκτό το σχέδιο του Τζο Μπάιντεν για κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Χαμάρ Μπεν Γκβιρ ξεκαθάρισαν τη θέση τους΄ότι δεν αποδέχονται το σχέδιο συμφωνίας με τη Χαμάς και ότι είναι διατεθειμένοι να ρίξουν ακόμη και την κυβέρνηση Νετανιάχου, αν ο τελευταίος υποχωρήσει στις πιέσεις των ΗΠΑ και δεχθεί την πρότσαη Μπάιντεν.

Στον αντίποδα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι θα στηρίξει την απόφαση της κυβέρνησης αν αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσινγκτον.

Ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, γνωρίζοντας την πίεση της ακροδεξιάς πτέρυγας που στηρίζει την κυβέρνησή του, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση πυρός, πριν την ολική εξολόθρευση της Χαμάς στη Γάζα.

Σύμβουλος Νετανιάχου: Δεν είναι καλή συμφωνία, αλλά την έχουμε αποδεχθεί

Ωστόσο, σύμβουλος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαιώνει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sunday Times ότι το Ισραήλ έχει αποδεχθεί τη συμφωνία - πλαίσιο για την σταδιακή άμβλυνση του πολέμου στην Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το σχέδιο έχει προβλήματα και χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη.

Ο Οφίρ Φαλκ,κορυφαίος σύμβουλος του Νετανιάχου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ότι η πρόταση του Αμερικανού προέδρου είναι «μία συμφωνία την οποία εγκρίναμε - δεν είναι μια καλή συμφωνία, αλλά επιθυμούμε διακαώς την επιστροφή των ομήρων. Ολων τους».

«Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που χρήζουν επεξεργασίας», είπε προσθέτοντας ότι οι ισραηλινοί όροι, συμπεριλαμβανομένης «της απελευθέρωσης των ομήρων και της καταστροφής της Χαμάς ως γενοκτονικής τρομοκρατικής οργάνωσης δεν έχουν αλλάξει».

Τι σημαίνει πρακτικά η «αποδοχή» του σχεδίου

Ο Τζο Μπάιντεν παρουσίασε την Παρασκευή σχέδιο από τρεις φάσεις που υποβλήθηκε από την κυβέρνηση του Νετανιάχου για τον τερματισμό του πολέμου.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει ανακωχή και την επιστροφή ορισμένων ομήρων. Στην συνέχεια, οι πλευρές θα διαπραγματευθούν ανοικτή κατάπαυση των εχθροπραξιών για την δεύτερη φάση κατά την οποία θα απελευθερωθούν οι υπόλοιποι όμηροι, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Η αλληλούχηση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι η Χαμάς θα συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο στις διαπραγματεύσεις - ομως αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον διατυπωμένο στόχο του Ισραήλ για την εξάλειψη της Χαμάς.

Η Χαμάς, που δεν δείχνει σημάδια ότι παραμερίζει, δηλώνει ότι θα απελευθερώσει ομήρους μόνο στο πλαίσιο μόνιμου τερματισμού του πολέμου.

Στην ομιλία του ο Μπάιντεν δήλωσε ότι η τελευταία πρόταση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερες ημέρες για την Γάζα χωρίς την Χαμάς στην εξουσία. Δεν επεκτάθηκε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα επιτευχθεί και παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες για διαπραγμάτευση ώστε να περάσουν από την φάση ένα στην φάση δύο».

Ο Φαλκ επανέλαβε την θέση του Νετανιάχου ότι «δεν θα υπάρξει μόνιμη εκεχειρία μέχρι την εκπλήρωση όλων των στόχων» του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται υπό ακραία πίεση. Οι δύο ακροδεξιοί κυβερνητικοί του εταίροι απειλούν να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για οποιαδήποτε συμφωνία αφήνει ανέπαφη την Χαμάς. Ωστόσο, ο κεντρώος σύμμαχός του και μέλος του πολεμικού συμβουλίου Μπένι Γκαντς θέλει την εξέταση της συμφωνίας.

Οι διαθέσεις της Χαμάς προς το σχέδιο είναι θετικές

«Η ομιλία του Μπάιντεν περιλάμβανε θετικές ιδέες, αλλά θέλουμε αυτές να υλοποιηθούν εντός του πλαισίου μίας συνολικής συμφωνίας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας», δήλωσε χθες στο Al Jazeera ο Οσάμα Χαμντάν, στέλεχος της Χαμάς.

Η Χαμάς ζητεί εγγυημένο τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης στην Γάζα, την απόσυρση όλων των δυνάμεων εισβολής, ελευθερία κινήσεων για τους Παλαιστίνιους και βοήθεια για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει όλους αυτούς τους όρους διότι σημαίνουν επιστροφή στο προ της 7ης Οκτωβρίου status quo.

Πηγή: skai.gr

