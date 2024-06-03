Ο εκπρόσωπος στρατηγικών επικοινωνιών του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κίρμπι δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του χθες Κυριακή πως η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι, από «στρατιωτική» σκοπιά «και μόνο», το Ισραήλ «εξετέλεσε τους περισσότερους από τους στόχους που έθεσε» όταν άρχισε τις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της επικράτειάς του.

Έσπευσε ωστόσο να συμπληρώσει πως οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν πως «η Χαμάς δεν έχει στρατιωτικές δυνατότητες. Δεν λέμε ότι δεν συνεχίζει να εγείρει απειλή για τον ισραηλινό λαό. Ασφαλώς και εγείρει».

Όμως «δεν έχουν τις στρατιωτικές δυνατότητες για να κάνουν αυτό που έκαναν την 7η Οκτωβρίου», επέμεινε σε εμφάνισή του στην εκπομπή «This Week» του τηλεοπτικού δικτύου ABC News.

Η Ουάσιγκτον πιέζει το Ισραήλ να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός βάσει του οδικού χάρτη τριών φάσεων που παρουσιάστηκε την Παρασκευή από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ωστόσο, παρότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ τονίζει πως πρόκειται για «ισραηλινή πρόταση» και αναμένει πως αν «συμφωνήσει η Χαμάς» θα κλειστεί συμφωνία, ακροδεξιοί υπουργοί του Μπενιαμίν Νετανιάχου απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση αν συναφθεί τέτοια και το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού έδωσε στη δημοσιότητα μετά την ομιλία του κ. Μπάιντεν ανακοίνωση στην οποία επανέλαβε τις «προϋποθέσεις» που χαρακτηρίζει αναγκαίες για τη «μόνιμη» κατάπαυση του πυρός: την «καταστροφή» της Χαμάς, την «απελευθέρωση όλων των ομήρων» και «την εγγύηση ότι η Γάζα δεν θα εγείρει πλέον απειλή» για την ασφάλεια του ισραηλινού

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

