Τηλεφωνική επικοινωνία Μπλίνκεν - Γκάλαντ για την πρόταση κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν τηλεφώνησε χθες στον ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για να συζητήσουν την «πρόταση για την επίτευξη πλήρους και απόλυτης κατάπαυσης του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας που θα συνοδευόταν από απελευθέρωση ομήρων στα χέρια της Χαμάς, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ο (αμερικανός) υπουργός Εξωτερικών επαίνεσε τη βούληση του Ισραήλ να συναφθεί συμφωνία και τόνισε πως πλέον είναι η Χαμάς αυτή που έχει καθήκον να την αποδεχθεί», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησε ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ.

Ο κ. Μπλίνκεν είχε επίσης τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον υπουργό άνευ χαρτοφυλακίου της κυβέρνησης πολέμου του Ισραήλ, τον κεντρώο πολιτικό και πρώην αρχηγό του ισραηλινού γενικού επιτελείου Μπένι Γκαντς, στον οποίο τόνισε πως η πρόταση εξυπηρετεί τα πιο «μακροπρόθεσμα συμφέροντα (εθνικής) ασφαλείας του Ισραήλ», σύμφωνα με χωριστό δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον κ. Μίλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.