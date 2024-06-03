Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαριστεί τον ομόλογό του των Φιλιππίνωνγια «την υποστήριξη»

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον φιλιππινέζο ομόλογό του Φέρντιναντ Μάρκος τον νεότερο σήμερα στη Μανίλα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της κυβέρνησης της ασιατικής χώρας στο Κίεβο και αναγγέλλοντας το άνοιγμα πρεσβείας εντός του 2024.

Ο κ. Ζελένσκι μετέβη στις Φιλιππίνες από τη Σιγκαπούρη, όπου μίλησε στον Διάλογο Σαγκρί-Λα, διεθνές φόρουμ για την ασφάλεια. Καμιά από τις δυο επισκέψεις δεν είχε προαναγγελθεί.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους ευχαρίστησε τον ομόλογό του, γιο του άλλοτε δικτάτορα των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος, για την υποστήριξη και την «ξεκάθαρη θέση» που έχει πάρει η Μανίλα όσον αφορά τη ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο κ. Ζελένσκι κάνει διεθνή περιοδεία στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στην ειρηνευτική σύνοδο που θα οργανωθεί την 15η και τη 16η του τρέχοντα μήνα στην Ελβετία, από την οποία θα είναι απούσα η Ρωσία.

Ο κ. Μάρκος τόνισε στον κ. Ζελένσκι ότι τον «τιμά» η επίσκεψή του στη Μανίλα.

Στο φόρουμ της Σιγκαπούρης, ο πρόεδρος των Φιλιππίνων εκφώνησε εξαιρετικά δηκτική ομιλία, κατά την οποία επέκρινε τις «παράνομες», «εξαναγκαστικές» και «επιθετικές» ενέργειες στη Νότια Σινική Θάλασσα, δίχως να προφέρει το όνομα της Κίνας αλλά αναμφίβολα αναφερόμενος σε αυτήν.

Στη συνάντησή του με τον κ. Ζελένσκι, σημείωσε χαρακτηριστικά πως είναι «μεγάλη ευχαρίστησή του» να συζητά μαζί του «ζητήματα κοινά και για τις δυο χώρες».

Ο κ. Ζελένσκι εξέφρασε όσο ήταν στη Σιγκαπούρη απογοήτευση επειδή δεν μπόρεσε να συναντηθεί με την κινεζική αντιπροσωπεία και για την απόφαση της Κίνας να μη συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει προσκαλέσει τον ομόλογό του των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να συμμετάσχει στη σύνοδο της Ελβετίας. Η Ουάσιγκτον δεν έχει αποσαφηνίσει ως τώρα σε ποιο επίπεδο θα αντιπροσωπευτεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

