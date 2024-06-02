Ο εκπρόσωπος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε σήμερα ότι, αν η Χαμάς συμφωνήσει στο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα, οι ΗΠΑ αναμένουν ότι το Ισραήλ θα αποδεχθεί επίσης την πρόταση για συμφωνία.

«Ηταν μία ισραηλινή πρόταση. Περιμένουμε ότι, αν συμφωνήσει η Χαμάς στην πρόταση - όπως διαβιβάσθηκε σε αυτούς, μία ισραηλινή πρόταση - τότε το Ισραήλ θα πει ναι», δήλωσε ο Κίρμπι σε συνέντευξη στην εκπομπή This Week του ABC News.

Στην Ιερουσαλήμ, ο υπουργός Αμυνας δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα δεχθεί η Χαμάς να συνεχίσει να κυβερνά την Γάζα σε οποιοδήποτε στάδιο κατά την διάρκεια της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και ότι εξετάζει εναλλακτικές.

«Καθώς διεξάγουμε τις σημαντικές στρατιωτικές μας επιχειρήσεις, το υπουργείο Αμυνας αξιολογεί παράλληλα μία εναλλακτική στην Χαμάς διακυβέρνηση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γιόαβ Γκάλαντ.

«Δεν θα αποδεχθούμε την διακυβέρνηση της Χαμάς στην Γάζα σε οποιοδήποτε στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου».

Αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ολοκλήρωσαν συνάντηση στο Κάιρο κατά την οποία η Αίγυπτος επανέλαβε την θέση της ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί από την παλαιστινιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος της Ράφα ώστε να επαναλειτουργήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

