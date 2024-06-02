Νέα «πυρά» εναντίον του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, Ο Ερντογάν χαρακτήρισε «βάρβαρο και τραμπούκο» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ενώ για τη Χαμάς δήλωσε ότι μάχεται για ολόκληρη την Ανατολία.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς οι Παλαιστίνιοι αδελφοί και αδελφές μας δίνουν έναν δύσκολο, σημαντικό και ηρωικό αγώνα. Η Χαμάς και ο παλαιστινιακός λαός δεν υπερασπίζονται μόνο τη γη τους, υπερασπίζονται επίσης την Ανατολία ενάντια στο παραλήρημα της Γης της Επαγγελίας», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε:

Π«ρέπει να ειπωθεί ένα "σταμάτα" σε αυτόν τον βάρβαρο, αυτόν τον τραμπούκο, αυτόν τον αιμοδιψή ληστή που λέγεται Νετανιάχου, ο οποίος παρασύρει την περιοχή μας και ολόκληρο τον κόσμο μαζί με τη χώρα του σε μια μεγάλη καταστροφή».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του είπε:

«Ακριβώς όπως οι πρόγονοί μας, που προστάτευαν την Παλαιστίνη με δόξα και τιμή για τέσσερις αιώνες, θέλουμε να αφήσουμε μια στάση που θα κρατήσουν τα παιδιά μας ως ένδειξη τιμής. Γι' αυτό παλεύουμε πάση θυσία».



Πηγή: skai.gr

