Αρθρογράφος στην Daily Mail ο Μπόρις Τζόνσον - «Ένας από τους πιο πνευματώδεις και πρωτότυπους συγγραφείς»

Τον ρόλο του αρθρογράφου στη Daily Mail θα έχει ο Μπόρις Τζόνσον όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως «έναν από τους πιο πνευματώδεις και πρωτότυπους συγγραφείς του κλάδου».

Η Daily Mail είχε προαναγγείλει τη νέα συνεργασία με ένα πρωτοσέλιδο – κουίζ, ρωτώντας το αναγνωστικό της κοινό: «Ποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ο σοφός νέος αρθρογράφος».

Η ολοσέλιδη στήλη του Μπόρις Τζόνσον θα εμφανίζεται στην Daily Mail κάθε Σάββατο.



📰 We are delighted to announce Boris Johnson as our new columnist



Famed as one of the wittiest and most original writers in the business, Boris’s column will appear in the Daily Mail every Saturday and you’ll be able to get a preview on MailOnline and The Mail+ on Fridays pic.twitter.com/76uETBRmnF