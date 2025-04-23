Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ δήλωσε την Τρίτη ότι ο χρόνος που αφιερώνει στη διαχείριση του Υπουργείου Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μειωθεί «σημαντικά» από τον Μάιο.

Ο Μασκ, ο οποίος παρακολούθησε τη μείωση της μετοχής της Tesla κατά περισσότερο από 40% φέτος, είπε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη DOGE ( Department of Government Efficiency) «για να βεβαιωθεί ότι η σπατάλη και η απάτη δεν θα επανέλθουν». Η μετοχή της εταιρείας, η οποία έκλεισε στα 237,97 δολάρια την Τρίτη, έχει σχεδόν μειωθεί στο μισό από την κορύφωσή της τον Δεκέμβριο.

Αφού ξόδεψε σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια στην εκστρατεία του 2024 για να βοηθήσει στην επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Μασκ εντάχθηκε στην κυβέρνηση με αποστολή να μειώσει δραστικά το μέγεθος και τα έξοδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ως επικεφαλής της DOGE.

Σύμφωνα με το cnbc.com, ο δισεκατομμυριούχος είπε ότι θα συνεχίσει να αφιερώνει «μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα» σε κυβερνητικά ζητήματα μέχρι τον Μάιο, και πολύ περισσότερο από τον χρόνο του στην Tesla, διαβεβαιώνοντας η «κρίσιμη δουλειά» της επιτροπής έχει ήδη «επιτευχθεί κατά μεγάλο μέρος».

Οι δηλώσεις του Μασκ ήρθαν μετά από τηλεδιάσκεψη με αναλυτές της Tesla, με αφορμή τα «απογοητευτικά αποτελέσματα» της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2025, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης κατά 20% στα έσοδα από την αυτοκινητοβιομηχανία και κατά 71% των καθαρών εσόδων.

Οι ενέργειές του έχουν εξοργίσει ορισμένους ανθρώπους, οδηγώντας σε διαμαρτυρίες και βανδαλισμούς στους εκθεσιακούς χώρους της Tesla. Οι επενδυτές ξεπούλησαν τη μετοχή της εταιρείας, εκφράζοντας αμφιβολίες για το πόσο χρόνο ο Μασκ ξοδεύει για τη διαχείριση της εταιρείας λόγω της εμπλοκής του στο Υπουργείο Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης, ενώ οι πωλήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά, ακόμη και στην Καλιφόρνια η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη αγορά της στις ΗΠΑ.

Εκτός από τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε ήδη η εταιρεία, όπως ο ανταγωνισμός από την Κίνα, η εταιρεία έχει πληγεί πρόσφατα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη λόγω των δεσμών του Τραμπ και της υποστήριξης του Μασκ στο γερμανικό ακροδεξιό κόμμα AfD.

Όσων αφορά στις δασμολογικές εντάσεις, η εταιρεία αντιμετωπίζει αβεβαιότητα. Διέκοψε ορισμένες εισαγωγές εξαρτημάτων που προέρχονται από την Κίνα αφού οι δασμοί των ΗΠΑ στην ασιατική χώρα αυξήθηκαν στο 145%, ανέφερε το Reuters. Η Κίνα απάντησε με δικούς της δασμούς, με αποτέλεσμα η Tesla να αναστείλει τις παραγγελίες νέων Model S και Model X στη χώρα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι παραδόσεις την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου μειώθηκαν κατά 13%, (με μόλις 336.681 οχήματα να παραδίδονται σε αγοραστές), καθώς η εταιρεία έχασε έδαφος από τους Κινέζους ανταγωνιστές και οι πολιτικές ενέργειες του Μασκ ως στενού συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν ζημιώσει την εταιρεία.

Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας Βάιμπαβ Τανέτζα, «ο αρνητικός αντίκτυπος των βανδαλισμών και της αδικαιολόγητης εχθρότητας έναντι της εταιρείας μας και των υπαλλήλων μας είχαν αντίκτυπο σε κάποιες αγορές».

«Παρ’ όλ’ αυτά, μπορέσαμε να πουλήσουμε το σύνολο του στοκ των παλιών μοντέλων στις ΗΠΑ, στην Κίνα και σε κάποιες άλλες αγορές του κόσμου», πρόσθεσε.

Οι αναλυτές αναμένουν δεύτερη συνεχόμενη ετήσια πτώση στις παραδόσεις Tesla το 2025, παρά τις προσπάθειες για ώθηση των πωλήσεων μέσω κινήτρων όπως η δωρεάν φόρτιση και οι λειτουργίες Full Self-Driving.

130 ημέρες

Στον ιστότοπό της, ο οποίος ενημερώθηκε τελευταία φορά την Κυριακή, η DOGE αναφέρει ότι οι περικοπές της οδήγησαν σε εξοικονόμηση περίπου 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις του Μασκ για την εξοικονόμηση έχουν αμφισβητηθεί και η DOGE διέγραψε μερικές αναρτήσεις για κάποια από τα μεγαλύτερα υποτιθέμενα κέρδη.

Στο ίδιο διάστημα, η Tesla έχασε περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς.

Η DOGE έχει επίσης κάνει περικοπές σε φορείς όπως η SEC, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας και η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Κυκλοφορίας Αυτοκινητοδρόμων.

Ο Λευκός Οίκος είπε στις αρχές Φεβρουαρίου ότι ο Μασκ υπηρετούσε ως «ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος», τίτλος ο οποίος ισχύει για οποιονδήποτε αναμένεται να εργαστεί για την κυβέρνηση για 130 ημέρες ή λιγότερο μέσα σε ένα χρόνο. Η κυβέρνηση Τραμπ θα κλείσει την 130ή της ημέρα στα τέλη Μαΐου.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας από το έργο της DOGE έγιναν σε υπηρεσίες όπως η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών και τμήματα των Υπουργείων Γεωργίας, Εκπαίδευσης, Ενέργειας, Υγείας και κοινωνικών Υπηρεσιών, Εσωτερικής Ασφάλειας και Υποθέσεων Βετεράνων, σύμφωνα με το Associated Press.

Από τον Φεβρουάριο, στελέχη της DOGE απομάκρυναν ανώτατους αξιωματούχους στο Υπουργείο Παιδείας από τα γραφεία τους και τακτοποίησαν τα έπιπλα σύμφωνα με υπαλλήλους του υπουργείου. Αμερικανοί γερουσιαστές εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η DOGE είχε πιθανώς αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα ομοσπονδιακών φοιτητικών δανείων για δεκάδες εκατομμύρια δανειολήπτες.

Επίσης, τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι η USAID θα κλείσει ως ανεξάρτητη υπηρεσία και θα υπαχθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: cnbc.com, reuters.com

