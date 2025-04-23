Λογαριασμός
Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες «καταδικάζει σθεναρά» την επίθεση εναντίον τουριστών στο ινδικό Κασμίρ

«Ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων είναι απαράδεκτες υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις», γνωστοποίησε ο εκπρόσωπός του

Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει σθεναρά» την επίθεση εναντίον τουριστών η οποία άφησε πίσω τουλάχιστον 26 νεκρούς χθες Τρίτη στο ινδικό Κασμίρ, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπός του.

«Ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων είναι απαράδεκτες υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις», πρόσθεσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων που μετατράπηκαν σε στόχο ενόπλων.

