Ίλον Μασκ: Νέα παρέμβαση υπέρ του ακροδεξιού κόμματος στο προφίλ του στο X

Νέα παρέμβαση του Ίλον Μασκ υπέρ του ακροδεξιού κόμματος AfD. Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του ακροδεξιού κόμματος και της επικεφαλής του Άλις Βάιντελ επανέλαβε την υποστήριξή του στο κόμμα λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γερμανία. Σε μια ανάρτηση του στο X το πρωί της Κυριακής γεμάτη με emojis με τη γερμανική σημαία, ο Μασκ έκανε ξανά σαφή αυτή την υποστήριξη, και την καρφίτσωσε στην κορυφή του προφίλ του.

