Το Ουκρανικό ΥΠΕΞ εξέφρασε στον κινέζο πρεσβευτή τη «σοβαρή ανησυχία» του για την «εμπλοκή» του Πεκίνου στον πόλεμο

Η συμμετοχή Κινέζων πολιτών σε εχθροπραξίες εναντίον της Ουκρανίας, έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και Κίνας

Κινέζος στρατιώτης

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε χθες Τρίτη τον Κινέζο πρεσβευτή για να εκφράσει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με την καταγγελλόμενη από το Κίεβο παρουσία κινέζων μαχητών στις τάξεις των ρωσικών στρατευμάτων και τη βοήθεια κινεζικών εταιρειών στη Ρωσία για την κατασκευή στρατιωτικού υλικού.

«Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γεβγέν Περεμπινίς υπογράμμισε πως η συμμετοχή κινέζων πολιτών σε εχθροπραξίες εναντίον της Ουκρανίας, στο πλευρό της επιτιθέμενης χώρας (σ.σ. της Ρωσίας), καθώς και η εμπλοκή κινεζικών εταιρειών στην κατασκευή στρατιωτικού υλικού στη Ρωσία, προκαλούν σοβαρή ανησυχία και έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και Κίνας», αναφέρει η ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

