Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Κογκρέσο την Παρασκευή ότι θα περικόψει σχεδόν όλες τις εναπομείνασες θέσεις εργασίας στην Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) και θα κλείσει την υπηρεσία, παρόλο που ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα παράσχουν βοήθεια στη Μιανμάρ μετά από τον καταστροφικό σεισμό.

Οι ειδικοί στην ανθρωπιστική βοήθεια εξέφρασαν ανησυχία για τις νέες περικοπές σε μια υπηρεσία της οποίας η ανθρωπιστική βοήθεια έχει σώσει ζωές σε όλο τον κόσμο για περισσότερα από 60 χρόνια. Η USAID διαδραμάτιζε επίσης σημαντικό ρόλο στο συντονισμό της βοήθειας για σεισμούς σε όλο τον κόσμο.

Χιλιάδες στελέχη της USAID και στελέχη των Υπηρεσιών του Εξωτερικού που τοποθετήθηκαν στην υπηρεσία έμαθαν σε εσωτερικό υπόμνημα ότι όλες οι θέσεις που δεν απαιτούνται από τη νομοθεσία, θα καταργηθούν τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο.

Το σημείωμα, όπως αναφέρει το Reuters, στάλθηκε στο προσωπικό από τον Jeremy Lewin, αναπληρωτή διοικητή της υπηρεσίας και μέλος του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ. Η DOGE επέβλεψε τον πρώτο γύρο περικοπών στη USAID τον περασμένο μήνα.

Η κοινοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το Κογκρέσο για τις περικοπές θέσεων εργασίας ανέφερε ότι οι αποστολές της USAID σε όλο τον κόσμο θα κλείσουν και οι υπόλοιπες λειτουργίες της υπηρεσίας θα καλυφθούν από την Πολιτεία.

Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους είπε ότι οι αλλαγές στη USAID δεν θα επηρεάσουν την ικανότητα της κυβέρνησης να αναπτύξει μια Ομάδα Αντιμετώπισης Βοήθειας σε Καταστροφές, προσθέτοντας ότι δεν μπορούσε να δώσει ακόμη ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Ο ακριβής αριθμός του προσωπικού που απολύθηκε δεν έγινε επίσημα γνωστός. Στις 21 Μαρτίου, υπήρχαν 869 εργαζόμενοι της USAID στις ΗΠΑ, σε εν ενεργεία υπηρεσία, ενώ άλλοι 3.848 βρίσκονταν σε διοικητική άδεια μετ' αποδοχών, σύμφωνα με το Stand Up for Aid.

Οι απολύσεις περιελάμβαναν επίσης χιλιάδες αξιωματικούς της USAID σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με μια πηγή του Reuters.

Στο υπόμνημά του, ο Lewin είπε ότι το προσωπικό της υπηρεσίας σε όλο τον κόσμο θα λάβει σύντομα ειδοποιήσεις τερματισμού μέσω email που θα τους δίνουν την επιλογή να απολυθούν την 1η Ιουλίου ή στις 2 Σεπτεμβρίου.

Τους επόμενους τρεις μήνες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα αναλάβει τον εναπομείναν «σωτήριο και στρατηγικό προγραμματισμό βοήθειας» της USAID, είπε, προσθέτοντας ότι το προσωπικό της USAID δεν θα μεταφερθεί αυτόματα στο νέο τμήμα, το οποίο θα διεξάγει «μια ξεχωριστή και ανεξάρτητη διαδικασία προσλήψεων».

Η απόφαση να περικοπούν οι υπόλοιπες θέσεις εργασίας της USAID προκάλεσε ανησυχία στους ειδικούς της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι οποίοι είπαν ότι οι απολύσεις και οι περικοπές χρηματοδότησης θα αποτρέψουν μια συντονισμένη συνεισφορά των ΗΠΑ στον σεισμό που έπληξε τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη.

Ο πρώην επικεφαλής αντιμετώπισης καταστροφών της USAID είπε στο Reuters ότι οι τεράστιες περικοπές προσωπικού και χρηματοδότησης της κυβέρνησης Τραμπ έχουν «γονατίσει» την ικανότητα του οργανισμού να στέλνει ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών στην Ταϊλάνδη και τη Μιανμάρ, ανοίγοντας το δρόμο στην Κίνα και σε άλλες αντίπαλες χώρες των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, ωστόσο, είπε την Παρασκευή ότι μίλησε με αξιωματούχους στη Μιανμάρ για τον σεισμό και ότι οι ΗΠΑ θα παράσχουν κάποιου είδους βοήθεια.



