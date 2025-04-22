Tesla: Θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα τριμήνου - Τα κέρδη αναμένεται να μειωθούν

Η εταιρεία αυτοκινήτων Tesla του δισεκατομμυριούχου τεχνολογίας Ίλον Μασκ θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του έτους μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα Τρίτη.

Αναμένεται ότι θα υπάρξει μείωση των εσόδων συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει μελλοντικές επιπτώσεις από τους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η μετοχή έχει υποχωρήσει δραματικά φέτος, και η Tesla σημείωσε επίσης μείωση στις παραδόσεις, σημειώνει το CNN.

Ωστόσο, οι μετοχές αυξήθηκαν 4% σήμερα εν όψει της δημοσιοπόιησης των αποτελεσμάτων τριμήνου.

Ο Μασκ είναι ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, εμφανιζόμενος συχνά στον Λευκό Οίκο δίπλα του και ενεργώντας ως στενός σύμβουλός του, κάτι που φαίνεται πως επηρεάζει αρνητικά τη μάρκα.

Αλλά το “δίδυμο” δεν συμφωνεί στους δασμούς: Ο Μασκ έχει τονίσει ότι θέλει μηδενικούς δασμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

