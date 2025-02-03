Ο Μασκ περιγράφει το εύρος του σχεδίου περικοπών, ξεκινώντας από την κατάργηση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης

Ο Ίλον Μασκ, ο οποίος ηγείται τώρα του υπουργείου Αποτελεσματικότητας που αποκαλεί DOGE, κάνει σχέδια για περικοπές στις δαπάνες και τους κανονισμούς των ΗΠΑ, που περιλαμβάνουν την κατάργηση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) και ισχυρίστηκε ότι η αγορά ομολόγων πρέπει να τον ευχαριστήσει γι' αυτό, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Πρέπει απλώς να κάνουμε μια γενική εκκαθάριση» των αμερικανικών κανονισμών, δήλωσε ο Μασκ κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας του X Spaces. Σε μία από τις μεγαλύτερες προγραμματισμένες περικοπές που έχει προγραμματίσει μέχρι σήμερα, ο δισεκατομμυριούχος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ομάδα του βρίσκεται στη διαδικασία προσπάθειας να κλείσει την USAID.

Ο Μασκ δήλωσε ότι έχει την ευλογία του Τραμπ για την κίνηση να τερματίσει την USAID ως αυτόνομη υπηρεσία και να εντάξει ό,τι έχει απομείνει από αυτήν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Αν αποδειχθεί ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται πραγματικά έναν τέτοιο οργανισμό στο μέλλον - ή οποιονδήποτε από τους κανονισμούς που στοχεύει να αποψιλώσει - θα μπορούσαν απλώς να δημιουργηθούν ξανά.

Ο Μασκ δήλωσε επίσης ότι θα μιλήσει αυτή την εβδομάδα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan Chase & Co., Jamie Dimon, σε μια προσπάθεια να πείσει τις αγορές ομολόγων ότι η πρωτοβουλία του για τη μείωση του κόστους θα πρέπει να ενσταλάξει την εμπιστοσύνη στο αμερικανικό χρέος.

Οι ανησυχίες για τη διεύρυνση των ελλειμμάτων και οι ανησυχίες για τις πληθωριστικές πολιτικές εκτόξευσαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υψηλότερα από τα χαμηλά επίπεδα του Σεπτεμβρίου, τόσο κατά τη διάρκεια των αμερικανικών εκλογών όσο και μετά από αυτές. Οποιαδήποτε ένδειξη για βαθιές περικοπές δαπανών που θα βελτίωναν το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ήταν καλή είδηση για τους «ταύρους» των ομολόγων που ποντάρουν στη μείωση των αποδόσεων.

Οι δηλώσεις του Μασκ έλαβαν χώρα σηματοδότησαν την πρώτη φορά που ο Μασκ μίλησε δημοσίως εκτενώς για το DOGE από τότε που ο Τραμπ έγινε πρόεδρος. Μαζί του στην ελεύθερη συζήτηση συμμετείχαν οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Joni Ernst και Mike Lee, καθώς και ο πρώην συν-επικεφαλής του DOGE Vivek Ramaswamy.

Το εύρος της δραστηριότητας του Μασκ κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Τραμπ υποδηλώνει ότι ο Μασκ έχει διευρύνει την εντολή του DOGE πολύ πέρα από το εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία του, το οποίο απλώς ανέθεσε στην ομάδα τον «εκσυγχρονισμό της ομοσπονδιακής τεχνολογίας και του λογισμικού για τη μεγιστοποίηση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας».

Οι ομάδες DOGE του Μασκ πέρασαν το Σαββατοκύριακο αποκτώντας πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών και απολύοντας αξιωματούχους στην Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ. Το DOGE είναι η συντομογραφία του Department of Government Efficiency (Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας) και στεγάζεται στο εκτελεστικό γραφείο του προέδρου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX έχει επίσης βάλει βασικούς συμμάχους στο Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού και στη Διοίκηση Κυβερνητικών Υπηρεσιών, τις υπηρεσίες που συντονίζουν τους ανθρώπινους πόρους, την ακίνητη περιουσία και την τεχνολογία για την κυβέρνηση.

Ο Μασκ, σε ένα νεύμα προς τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι κινήσεις του, σκέφτηκε ανοιχτά ότι ίσως χρειαστεί το Ανώτατο Δικαστήριο να υποστηρίξει κάποιες από τις πιο αμφιλεγόμενες περικοπές του. Έξι από τους εννέα δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ διορίστηκαν από Ρεπουμπλικάνους προέδρους - και τρεις από αυτούς από τον ίδιο τον Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο Μασκ έχει την εμπιστοσύνη του - και άφησε να εννοηθεί ότι θα τον είχε χαλιναγωγήσει αν το παρακάνει. Ο Μασκ, ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της προσπάθειας για την εκλογή του Τραμπ πέρυσι, διαθέτει πλέον γραφείο στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου και έχει συχνή παρουσία στο Οβάλ Γραφείο.

«Μερικές φορές δεν θα συμφωνήσουμε μαζί του και δεν θα πάμε εκεί που θέλει να πάει, αλλά νομίζω ότι κάνει σπουδαία δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή. «Είναι ένας έξυπνος τύπος, πολύ έξυπνος, και είναι πολύ υπέρ της περικοπής του προϋπολογισμού της ομοσπονδιακής μας κυβέρνησης».

Πηγή: skai.gr

