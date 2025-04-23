Σχεδόν 90 γυναίκες και 48 νεογέννητα ή μικρά παιδιά, παράτυποι μετανάστες, συνελήφθησαν από τη Δευτέρα σε μαιευτήρια και δομές υγείας στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση των αρχών, που πλέον απαιτούν αλλοδαποί και αλλοδαπές που πάνε σε νοσοκομεία ή κλινικές να προσκομίζουν έγγραφα.

Στο πλαίσιο κυβερνητικού σχεδίου για να παταχθεί η μετανάστευση από τη γειτονική Αϊτή, εφαρμόζεται από προχθές Δευτέρα νέα διαδικασία, που προβλέπει ότι μετανάστες και μετανάστριες χωρίς χαρτιά μπορεί να δέχονται φροντίδες σε νοσοκομεία ή κλινικές μεν, αλλά κατόπιν θα απελαύνονται, αν δεν μπορούν να παρουσιάζουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Έτσι, τη Δευτέρα «συνελήφθησαν» συνολικά «48 έγκυες και 39 γυναίκες που πήγαν να γεννήσουν, συνοδευόμενες από 48 παιδιά», γνωστοποίησε χθες η υπηρεσία μετανάστευσης της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Οδηγήθηκαν σε κέντρο όπου οι δομινικανές αρχές πήραν «βιογραφικά δεδομένα και τα δακτυλικά τους αποτυπώματα» και τους παρείχαν «αξιοπρεπή μεταχείριση» συμπεριλαμβανομένης της διανομής «διατροφικών προϊόντων», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος Λουίς Αμπιναδέρ έχει μετατρέψει την πάταξη της μετανάστευσης σε άρμα μάχης του. Έκανε πολύ πιο σκληρή τη νομοθεσία κι υψώνει τείχος στα σύνορα με την Αϊτή, χώρα όπου η βία των συμμοριών έχει μετατραπεί σε γάγγραινα και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι βυθισμένο στη φτώχεια.

Τουλάχιστον τρεις γυναίκες, με νεογέννητα στα χέρια, οδηγήθηκαν σε όχημα της υπηρεσίας μετανάστευσης αφού υποβλήθηκαν σε έλεγχο εγγράφων στο νοσοκομείο Nuestra Señora de la Altagracia στο Σάντο Ντομίνγκο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι καταπάτηση δικαιωμάτων, τα παιδιά είναι αθώα (...) Μπορείς να συλλαμβάνεις και να απελαύνεις μια γυναίκα αλλά όχι το μωρό, είναι πολύ μικρό», διαμαρτυρήθηκε η Νταλινά Πι, 26χρονη Αϊτινή, σε δομή υγείας στο Σάντο Ντομίνγκο, όπου πήγε να βοηθήσει έγκυο φίλη της.

«Αν η γυναίκα γεννήσει σήμερα, αυτοί (σ.σ. η υπηρεσία μετανάστευσης) δεν είναι δυνατόν να την απελάσουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Το νέο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται από τις αρχές υποχρεώνει το υγειονομικό προσωπικό να ζητεί έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας, συστατική επιστολή εργοδότη, έγγραφο που να αποδεικνύει τον τόπο διαμονής και πληρωμή για την περίθαλψη, εξηγούσε ο πρόεδρος Αμπιναδέρ στις αρχές του μήνα.

Θα παρέχεται θεραπεία, αλλά «τα πρόσωπα που δεν ζουν νόμιμα εδώ, που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στη Δομινικανή Δημοκρατία, θα (...) επαναπατρίζονται στη χώρα καταγωγής τους», είπε προχθές Δευτέρα στον Τύπο ο διευθυντής της υπηρεσίας μετανάστευσης Λουίς Ραφαέλ Λι Βαγιέστερ.

Οι αρχές ξεκαθάρισαν πως εργαζόμενοι της υπηρεσίας μετανάστευσης θα είναι εφεξής παρόντες σε κάθε νοσοκομείο.

Η κυβέρνηση Αμπιναδέρ υποστηρίζει ότι πολίτες της χώρας διαμαρτύρονται επειδή δεν τους παρέχονται οι πρέπουσες φροντίδες εξαιτίας της υπερφόρτωσης των νοσοκομείων λόγω της παρουσίας αϊτινών μεταναστών.

Ο Λουίς Αμπιναδέρ εξελέγη πέρυσι για δεύτερη θητεία υποσχόμενος να σκληρύνει ακόμη περισσότερο την πολιτική του έναντι των αϊτινών μεταναστών.

Έθεσε ιδίως σε εφαρμογή σχέδιο μαζικών απελάσεων.

Σύμφωνα με επίσημους αριθμούς, κάπου 86.000 Αϊτινοί χωρίς χαρτιά απελάθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το 2024 είχαν ήδη απελαθεί πάνω από 276.000.

«Η παρανομία δεν μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη ελέγχων», δήλωνε ο πρόεδρος Αμπιναδέρ στις αρχές του μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.