Ρωσία: Επιπλέον περικοπές στις εξαγωγές πετρελαίου τον Δεκέμβριο

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα πως θα εντείνει τις περικοπές στην εξαγωγή πετρελαίου τον Δεκέμβριο ενδεχομένως κατά 50.000 βαρέλια την ημέρα ή περισσότερο, νωρίτερα από ό,τι είχε υποσχεθεί, καθώς οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς στον κόσμο προσπαθούν να στηρίξουν την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία, οι δύο μεγαλύτερες στον κόσμο πετρελαιοεξαγωγικές χώρες, κάλεσαν τον Δεκέμβριο όλα τα μέλη του ΟΠΕΚ+ να συμμετάσχουν σε μια συμφωνία για περικοπές στην παραγωγή έπειτα από μια δύσκολη σύνοδο της λέσχης των παραγωγών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε το Ριάντ λίγο μετά τη σύνοδο του ΟΠΕΚ+, που φέρνει μαζί τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ), τη Ρωσία και άλλους συμμάχους.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ, ο ανώτατος αξιωματούχος του Πούτιν για το πετρέλαιο και το αέριο, δήλωσε, σύμφωνα με τα τρία μεγαλύτερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πως η Ρωσία θα εντείνει τις περικοπές πέραν των 300.000 βαρελιών την ημέρα που έχει ήδη συμφωνηθεί για φέτος.

"Ήδη τον Δεκέμβριο θα προσθέσουμε επιπλέον ποσότητες", δήλωσε ο Νόβακ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. "Το πόσο, θα το δούμε στη βάση των αποτελεσμάτων του Δεκεμβρίου -- μπορεί να είναι επιπλέον 50.000 βαρέλια την ημέρα, μπορεί περισσότερο".

Η Ρωσία δεσμεύθηκε για μείωση κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα σε σύγκριση με τις εξαγωγές Μαΐου-Ιουνίου -- και να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος του έτους.

Τον Δεκέμβριο, η Ρωσία συμφώνησε να εντείνει αυτές τις περικοπές στα 500.000 βαρέλια την ημέρα το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Λόγω των υποσχέσεων που έχουν δοθεί στον ΟΠΕΚ+, οι εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας το 2023 θα ανέρχονται συνολικά σε λιγότερο από 247 εκατομμύρια τόνους που χρησιμοποιούνται για τις κύριες μακροοικονομικές προβλέψεις, είπε ο Νόβακ.

Ο Νόβακ εξέφρασε την ελπίδα πως η Gazprom και η κινεζική πετρελαιοπαραγωγική εταιρία CNPC μπορεί να συμφωνήσουν σύντομα στους όρους της σύμβασης για πωλήσεις αερίου μέσω του αγωγού Power of Siberia-2.

Η Ρωσία είναι σε συνομιλίες επί χρόνια σχετικά με την κατασκευή του Power of Siberia-2 που θα μεταφέρει περίπου 50 δισεκ. κυβικά μέτρα αερίου τον χρόνο από τη Γιαμάλ στη βόρεια Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας.

"Αναμένουμε πως η εταιρία θα μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία το ταχύτερο δυνατό", είπε ο Νόβακ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

