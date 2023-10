Από την ειρήνη στον πόλεμο, μια στιγμή δρόμος - Η καταστροφή και ο θάνατος δεν είναι ποτέ λύση Κόσμος 09:15, 18.10.2023 linkedin

Ήταν μια ακόμη κανονική μέρα, με τους ρυθμούς της καθημερινότητας να κυλούν ως συνήθως. Μέχρι που, μέσα σε μια στιγμή, με ένα δυνατό «μπαμ», όλα άλλαξαν...