Συνεχίζονται οι ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων από και προς Ηνωμένο Βασίλειο Κόσμος 10:50, 29.08.2023

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα οφείλονται στην παύση ομαλής λειτουργίας του βρετανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας επί περίπου τέσσερις ώρες τη Δευτέρα