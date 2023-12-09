Διαιτητής μαχαίρωσε στο στήθος ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ερασιτενχικού πρωταθλήματος στην πόλη Ελντοράντο της Αργεντινής.

Ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο και ο διαιτητής συνελήφθη.

Η elpais.com αναφέρει ότι «συγγενείς του θύματος διαβεβαίωσαν ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, βρίσκεται εκτός κινδύνου».

Το θύμα, που μεταφέρθηκε σε κέντρο φροντίδας της περιοχής, είναι 21 ετών.

Ο αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη όταν προέκυψε ένταση μεταξύ των παικτών και των δύο ομάδων, με τον διαιτητή να εμπλέκεται και μετά τις διαμαρτυρίες του ποδοσφαιριστή να βγάζει αιχμηρό αντικείμενο που κουβαλούσε πάνω του και να τον μαχαιρώνει στο στήθος.

