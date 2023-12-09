Διαιτητής μαχαίρωσε στο στήθος ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ερασιτενχικού πρωταθλήματος στην πόλη Ελντοράντο της Αργεντινής.
#Eldorado | Un árbitro apuñaló a un jugador de fútbol durante un partido en la cancha del barrio Scholler en el kilómetro 8.
La víctima fue trasladado al hospital y el árbitro fue detenido por la policía. 👮♀️ #Misiones
Gentileza. Mariana Chenlo pic.twitter.com/R7WnAZQemp— Elva Carballo IG carballoelva (@ElvaCarballo) December 3, 2023
Ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο και ο διαιτητής συνελήφθη.
Η elpais.com αναφέρει ότι «συγγενείς του θύματος διαβεβαίωσαν ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, βρίσκεται εκτός κινδύνου».
Το θύμα, που μεταφέρθηκε σε κέντρο φροντίδας της περιοχής, είναι 21 ετών.
#Eldorado #Misiones— Elva Carballo IG carballoelva (@ElvaCarballo) December 3, 2023
Así la policía llevó detenido al árbitro que apuñalo a un jugador fútbol mientras se realizaba un encuentro deportivo.
El futbolista se encuentra hospitalizado con pronóstico reservado. pic.twitter.com/sbjr3GXmlv
Ο αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη όταν προέκυψε ένταση μεταξύ των παικτών και των δύο ομάδων, με τον διαιτητή να εμπλέκεται και μετά τις διαμαρτυρίες του ποδοσφαιριστή να βγάζει αιχμηρό αντικείμενο που κουβαλούσε πάνω του και να τον μαχαιρώνει στο στήθος.
*Με πληροφορίες από elpais.com
