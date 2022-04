Πολλές είναι οι εταιρείες που αποχώρησαν από τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ έχουν επιβληθεί και κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Τώρα, η αμερικανική εταιρεία Monotype απέκλεισε την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της με τις γραμματοσειρές για Ρώσους χρήστες.

Έτσι, όπως ανέφερε το ανατολικοευρωπαϊκό πρακτορείο ειδήσεων Nexta, οι Ρώσοι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον τις γραμματοσειρές Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma και Helvetica.

Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma, and Helvetic fonts have become unavailable to #Russians by the copyright holder's decision. When trying to open a page with the catalog from Russian IP addresses, an access ban message appears. pic.twitter.com/9HZ27Otcgg