Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Ντονέτσκ επέβαλλαν οι Ρώσοι Κόσμος 20:52, 24.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το διάταγμα, απαγορεύεται η παρουσία πολιτών σε δρόμους και δημόσιους χώρους από τις 23:00 έως τις 4 το πρωί της Δευτέρας-Παρασκευής.