Την απαγωγή ενός ακόμη δημάρχου, αυτή την φορά της πόλης Σκαντόφσκ στην Χερσώνα, καταγγέλλει το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ, Ντμίτρο Κουλέμπα, φέρεται να έχουν απαχθεί ο δήμαρχος Αλεξάντρ Γιάκοβλεφ και ο αναπληρωτής του, Γιούρι Παλιούχ.

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h