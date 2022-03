Επεκτείνεται το ρωσικό σκυροκόπημα στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα εκφράζουν την αισιοδοξία τους για θετική κατάληξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Έτσι, για πρώτη φορά από οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη Ζαπορίζια της κεντρικής Ουκρανίας.

Όπως δήλωσε ο Oleksandr Starukh, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ζαπορίζια στο κανάλι του στο Telegram ο σιδηροδρομικός σταθμός και η περιοχή γύρω από τον βοτανικό κήπο χτυπήθηκαν, χωρίς ευτυχώς να έχουν καταγραφεί θύματα.

A Zaporizhzhia train station was hit last night. This is the city people are trying to flee to from the siege of Mariupol



We were in town recently & it was edgy but had escaped direct Russian strikes as the focus of the fighting was to the south pic.twitter.com/kTkctxSBqW