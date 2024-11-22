Αντιμέτωπος με ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ο Νετανιάχου - Κίνδυνος σύλληψης σε 124 χώρες

Έπειτα από έναν και πλέον χρόνο πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, προχωρώντας χθες Πέμπτη στην έκδοση άνευ προηγουμένου ενταλμάτων σύλληψης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, που θεωρεί υπεύθυνους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Άλλο ένταλμα του ΔΠΔ, για τα ίδια εγκλήματα, εκδόθηκε ταυτόχρονα σε βάρος του Μοχάμεντ Ντέιφ, του επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, η πολυαίμακτη έφοδος του οποίου την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας ακολουθήθηκε από ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που προκάλεσαν δεκάδες χιλιάδες θανάτους και πελώριες καταστροφές έκτοτε στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Καμιά σκανδαλώδης αντιισραηλινή απόφαση δεν θα μας εμποδίσει -ειδικά εμένα- να συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε την πατρίδα μας με κάθε τρόπο», διαβεβαίωσε ο κ. Νετανιάχου, σε διάγγελμά του προς τους συμπολίτες του χθες Πέμπτη το βράδυ.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης κατακεραύνωσε την «αντισημιτική» ενέργεια. Παρουσίασε τον εαυτό του ως το θύμα σε νέα «δίκη του Ντρέιφους», παραπέμποντας στην ιστορική, πολύκροτη υπόθεση δικαστικής πλάνης σε βάρος γαλλοεβραίου λοχαγού που είχε συνταράξει τη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, όταν ξέσπασε στρατιωτικοπολιτικό σκάνδαλο κατασκοπείας, μέχρι την αθώωση και την αποκατάστασή του.

Η έκδοση των ενταλμάτων, που χαρακτηρίστηκε επίσης «σκανδαλώδης» από τον Αμερικανό απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, αν μη τι άλλο θα περιορίσει δραστικά τις μετακινήσεις που μπορούν να κάνουν οι δυο ισραηλινοί ηγέτες. Καθώς οποιοδήποτε από τα 124 κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη του δικαστηρίου είναι, θεωρητικά τουλάχιστον, υποχρεωμένο να τους συλλάβει μόλις εισέλθουν στην επικράτειά του, αν και δεκάδες χώρες, ανάμεσά τους η Ρωσία, οι ΗΠΑ, όπως και η Κίνα, δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ.

Από την πλευρά του, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα εξήρε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των ισραηλινών ηγετών, βλέποντας στην εξέλιξη «σημαντικό βήμα προς τη δικαιοσύνη», χωρίς να σχολιάσει το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε ταυτόχρονα σε βάρος του ηγέτη του δικού του στρατιωτικού βραχίονα.

Τα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ είναι «άνευ προηγουμένου», «δικαιολογημένα» αλλά και «καθυστερημένα», έκρινε ο Ριντ Μπρόντι, δικηγόρος ειδικευμένος σε υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου.

Το ΔΠΔ εξήγησε πως υπάρχουν «εύλογες αιτίες» να πιστεύει ότι οι κ.κ. Νετανιάχου και Γκάλαντ είναι «ποινικά υπεύθυνοι» ιδίως για το έγκλημα πολέμου της χρήσης του λιμού ως μεθόδου πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, το έγκλημα της δολοφονίας, το έγκλημα του διωγμού και άλλες απάνθρωπες ενέργειες.

Οι δυο άνδρες, πάντα σύμφωνα με το ΔΠΔ, «εκ προθέσεως και εσκεμμένα στέρησαν από τον άμαχο πληθυσμό αγαθά απόλυτα απαραίτητα για την επιβίωσή του», ιδίως την τροφή, το νερό, φάρμακα, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε «συνθήκες διαβίωσης υπολογισμένες για να προκληθεί η καταστροφή μέρους του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα», σύμφωνα με το δικαστήριο, που πάντως σημειώνει πως δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί τεκμήρια «για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της εξόντωσης».

Το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μοχάμεντ Ντέιφ εκδόθηκε παρότι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο ενδιαφερόμενος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό τη 13η Ιουλίου στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς αρνείται πως είναι νεκρός.

«Αυτό σημαίνει ότι η φωνή των θυμάτων ακούστηκε», ανέφερε η Γιαέλ Βίας Γκβίρσμαν, δικηγόρος που εκπροσωπεί τις οικογένειες 300 Ισραηλινών, θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Ό,τι κι αν υπονοεί το ΔΠΔ, δεν υπάρχει ισοδυναμία -καμιά- ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς», αντέτεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν.

Ο απερχόμενος επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ από την δική του πλευρά σημείωσε ότι τα εντάλματα σύλληψης πρέπει να «γίνουν σεβαστά και να εκτελεστούν», αν και κάποιες μέλη της ΕΕ τα επέκριναν, ειδικά η Ουγγαρία, που έκανε λόγο για «ντροπή για το διεθνές δικαστικό σύστημα».

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 44.056 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Ακολούθησαν την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.205 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στο Ισραήλ, η ανακοίνωση του ΔΠΔ προκάλεσε κατάπληξη, ενώ στη Λωρίδα της Γάζας έγινε δεκτή μάλλον μοιρολατρικά.

Ο Χασάν Χασάν, εκτοπισμένος στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σίγουρος πως το ένταλμα δεν πρόκειται να εκτελεστεί: «καμιά απόφαση υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης δεν εφαρμόστηκε ποτέ», εξήγησε.

Μόλις χθες, στον παλαιστινιακό θύλακο η πολιτική προστασία ανακοίνωσε τον θάνατο 22 ανθρώπων σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό τη νύχτα στην πόλη της Γάζας (βόρεια).

Άλλα ισραηλινά πλήγματα, στη Μπέιτ Λάχια και στην Τζαμπάλια (βόρεια) άφησαν πίσω δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Το Ισραήλ παράλληλα εξαπέλυσε από την 23η Σεπτεμβρίου μαζικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολά, κινήματος προσκείμενου στο Ιράν, που άνοιξε «μέτωπο υποστήριξης» στη Χαμάς την 8η Οκτωβρίου, εκτοξεύοντας έκτοτε στην πράξη καθημερινά ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ. Και, την 30ή Σεπτεμβρίου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Πάνω από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στον Λίβανο.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην κοιλάδα Μπεκάα, προπύργιο της Χεζμπολά στο ανατολικό τμήμα της χώρας, είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 40 άνθρωποι, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας. Και χθες βράδυ, πρόσθεσε πως άλλοι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν σε πλήγματα στον νότο. Οι πολύνεκρες επιδρομές έγιναν καθώς ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, ο Άμος Χόκστιν, βρίσκεται στο Ισραήλ, όπου μετέβη έπειτα από διαπραγματεύσεις στη Βηρυτό, για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

