Ο απολογισμός των θυμάτων των βομβαρδισμών τους οποίους εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ στην Παλμύρα, προαιώνια πόλη στην έρημο της κεντρικής Συρίας, αυξήθηκε σε 82 νεκρούς και άλλους 31 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι 56 Σύροι ενταγμένοι σε παραστρατιωτικές οργανώσεις πιστές στο Ιράν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της μη κυβερνητικής οργάνωσης αυτής, που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία. Έκανε ακόμη λόγο για αρκετούς θανάτους αξιωματικών των συριακών ενόπλων δυνάμεων.

Από τους τραυματίες, επτά είναι πολίτες, πάντα κατά τη ΜΚΟ.

Την ημέρα της επίθεσης, το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε πως σκοτώθηκαν 36 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 50 και πλέον. Πρόσθεσε πως πολλά κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Στην Παλμύρα βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι ενταγμένοι στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, που προσέλκυαν χιλιάδες ξένους τουρίστες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Συρία το 2011, ο οποίος έγινε εξαιρετικά περίπλοκος στην πορεία των ετών. Η πόλη είχε καταληφθεί από τους τζιχαντιστές κι ο αρχαιολογικός χώρος είχε λεηλατηθεί και υποστεί ζημιές την περίοδο που το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής του, το 2015, προτού εκδιωχθεί από εκεί το 2017. Επρόκειτο για μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές για τη συριακή πολιτιστική κληρονομιά.

Αφότου το Ισραήλ μετέφερε το κέντρο βάρος του πολέμου στον Λίβανο, την 23η Σεπτεμβρίου, οι βομβαρδισμοί του στο συριακό έδαφος κλιμακώθηκαν ακόμη περισσότερο. Τα ισραηλινά πλήγματα, σχεδόν όλα από αέρος, είναι εκατοντάδες από το 2011. Μόνο φέτος, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν γίνει τουλάχιστον 152.

Η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία σπανίως σχολιάζει δημόσια τις επιχειρήσεις της στη Συρία κατά περίπτωση, διαμηνύει όμως τακτικά πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν και κινήματα προσκείμενα σε αυτό, όπως ιδίως η λιβανική Χεζμπολά, να επεκτείνουν την παρουσία και την επιρροή τους στη γειτονική χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

