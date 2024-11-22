Πούτιν: Η σύγκρουση μετατρέπεται σε παγκόσμια – Τι γνωρίζουμε για τον νέο πύραυλο του Ρώσου προέδρου

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, επέλεξε να απευθύνει, χθες, Πέμπτη, έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμα. Ήταν λίγο μετά τις επτά το απόγευμα και το σκηνικό ήταν ίδιο με εκείνο το οποίο είχε επιλέξει τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου 2022, όταν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια. Τα όσα είπε όμως ήταν διαφορετικά. Αυτή τη φορά, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε να απειλεί ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως δήλωσε, η Μόσχα εξαπέλυσε έναν νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς κατά στρατιωτικής εγκατάστασης στο Ντνίπρο της Ουκρανίας το πρωί της Πέμπτης και όπως εξήγησε η Ρωσική Ομοσπονδία «έχει το δικαίωμα» πλέον να εξαπολύσει πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων των δυτικών χωρών που έχουν προμηθεύσει με όπλα τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για χτυπήματα εντός της ρωσικής επικράτειας.

Πέντε ημέρες πριν, νωρίς το βράδυ της Κυριακής, τοπική ώρα, ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, είχε δώσει το πράσινο φως στο Κίεβο για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας, ενώ τρία 24ωρα αργότερα το Ηνωμένο Βασίλειο είχε, πια, επιτρέψει τη χρήση των μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων Storm Shadow.

Ο νέος υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος της Ρωσίας μέσου βεληνεκούς ονομάζεται Oreshnik (φουντούκι) είπε ο Βλάντιμιρ Πούτιν και η ανάπτυξή του, εξήγησε, αποτελεί «απάντηση στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να παράξουν και να αναπτύξουν πυραύλους μεσαίου και μικρού βεληνεκούς». Όπως τόνισε η Ρωσία «θα απαντήσει αποφασιστικά και συμμετρικά» στην περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης και προσέθεσε ότι οι ενέργειες της Δύσης έχουν οδηγήσει τη σύγκρουση σε νέα επίπεδα. «Η σύγκρουση στην Ουκρανία, από περιφερειακή, αποκτά πλέον χαρακτηριστικά παγκόσμιας σύρραξης», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) υπογράμμισε ότι η επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία με βαλλιστικό πύραυλο νέου τύπου συνιστά «ξεκάθαρη και σοβαρή κλιμάκωση του βάρβαρου αυτού πολέμου».

«Αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ειρήνη», σημείωσε προσθέτοντας πως «ο Πούτιν δεν παρατείνει μονάχα τον πόλεμο, αλλά φτύνει κατάμουτρα εναντίον όλων εκείνων παγκοσμίως που θέλουν πραγματικά να αποκατασταθεί η ειρήνη».

Νωρίτερα, ο κ. Ζελένσκι, παρά τις επιφυλάξεις των δυτικών συμμάχων του, επέμενε ότι ο πύραυλος που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της ουκρανικής επικράτειας ήταν διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM) για να αμβλύνει, στη συνέχεια, τη θέση του και να επισημάνει ότι, τελικά, τα χαρακτηριστικά αυτού μοιάζουν με εκείνα ενός ICBM.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι πρόκειται για έναν «πειραματικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς» και ότι η Ρωσία δεν έχει παρά λίγους στην κατοχή της και δύσκολα θα αλλάξουν τα δεδομένα στον πόλεμο. Την ίδια στιγμή, η αναπληρώτρια του Πενταγώνου, Σαμπρίνα Σινγκ, δήλωνε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερωθεί μέσω διαύλων περί μείωσης του πυρηνικού κινδύνου προτού ο πύραυλος εκτοξευθεί.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρωσίας πρόκειται για μία επιτυχημένη δοκιμή μίας μη πυρηνικής έκδοσης βαλλιστικού πυραύλου. Εξήγησε δε ότι αυτός ο τύπος πυραύλου δεν μπορεί να αναχαιτιστεί από κανένα σύστημα αεράμυνας και ότι επιτίθεται κατά στόχων με ταχύτητα τα 10 Mach.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι μέσου βεληνεκούς, σαν και εκείνον που ο Βλάντιμιρ Πούτιν περιγράφει, έχουν εμβέλεια μεταξύ 3.000 και 5.500 χιλιομέτρων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος αλλά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά το Πεντάγωνο, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε φέροντας συμβατική κεφαλή, αλλά η Μόσχα – εάν το επιθυμεί – μπορεί την τροποποιήσει.

Θεωρείται πειραματικός από την Ουάσινγκτον επειδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν στο πεδίο της μάχης.

Για τους ειδικούς σε θέματα πολέμου, ο Oreshnik μπορεί στρατιωτικά να μην έχει τεράστια σημασία, υπό την έννοια ότι δεν θα καταφέρει να αλλάξει πολλά στο πεδίο. Η συμβολική του, όμως, αξία παραμένει αξιοσημείωτη. Ο νέος αυτός υπερηχητικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς υπενθυμίζει πως η Μόσχα – η οποία έχει τροποποιήσει πια το πυρηνικό της δόγμα - διαθέτει ένα ευρύ οπλοστάσιο με διαφορετικούς τύπους πυραύλων και πως παραμένει έτοιμη να αναπτύξει περισσότερους.

