Στην Ουκρανία το κοινοβούλιο ανέβαλε προγραμματισμένη σημερινή συνεδρίασή του για λόγους ασφαλείας, μετέδωσε χθες Πέμπτη η ουκρανική κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση Suspilne, επικαλούμενη πηγές της.

Η συνεδρίαση της Βέρχοβνα Ράντα (της ουκρανικής Βουλής) σήμερα 22ης Νοεμβρίου θα συμπεριλάμβανε «υποβολή ερωτήσεων στην κυβέρνηση», πλην όμως «ακυρώθηκε για λόγους δυνητικών προβλημάτων ασφαλείας», σύμφωνα με τον κρατικό ειδησεογραφικό οργανισμό.

Κατά τις πηγές του, η επόμενη συνεδρίαση δεν προγραμματίζεται πριν από τον Δεκέμβριο, ενώ τα μέλη της Βουλής έλαβαν οδηγία να φροντίσουν τα μέλη των οικογενειών τους να είναι μακριά από συνοικία του Κιέβου όπου βρίσκονται το κοινοβούλιο και δημόσιες υπηρεσίες.

Η αναβολή ακολουθεί την ανακοίνωση του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έπληξαν την πόλη Ντνίπρο (κεντρική Ουκρανία) με νέο, υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς, σε αντίποινα για τη χρήση από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δυτικής κατασκευής πυραύλων στο ρωσικό έδαφος.

Ο κ. Πούτιν άφησε να εννοηθεί πως το νέο όπλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά σε περίπτωση «κλιμάκωσης των επιθετικών ενεργειών» της Ουκρανίας.

Προειδοποιήσεις για πυραυλικές επιθέσεις ευρείας κλίμακας εξώθησαν τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να κλείσουν προσωρινά τις πρεσβείες τους προχθές Τετάρτη.

Μέλος της Βέρχοβνα Ράντα που ανήκει στην αντιπολίτευση, ο Ολεξίι Χοντσαρένκο, εξέφρασε απογοήτευση για τη ματαίωση της συνεδρίασης του σώματος, τονίζοντας πως χάθηκε ευκαιρία να τεθούν ερωτήματα στην κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

