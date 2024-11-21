Ολλανδός ΥΠΕΞ: Ματαίωσε το ταξίδι του στο Ισραήλ - Η Ιταλία θα ήταν "υποχρεωμένη" να συλλάβει τον Νετανιάχου

Το ταξίδι που επρόκειτο να πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας στο Ισραήλ ακυρώθηκε, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ANP, επικαλούμενο τη διαρροή λεπτομερειών της επίσκεψης αυτής.

Νωρίτερα σήμερα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που εδρεύει στη Χάγη της Ολλανδίας, εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Η Ολλανδία έχει δηλώσει ότι θα συμμορφωθεί με την απόφαση του ΔΠΔ εάν οι κατηγορούμενοι επισκεφθούν τη χώρα.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροσέτο δήλωσε απόψε ότι η χώρα του θα ήταν υποχρεωμένη να συλλάβει τον Νετανιάχου εάν επισκεφθεί τη χώρα.

Μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση, ο υπουργός είπε ότι το ΔΠΔ έχει «άδικο» αλλά εάν ο Νετανιάχου ή ο Γκάλαντ αποφάσιζαν να πάνε στην Ιταλία «θα ήμασταν υποχρεωμένοι να τους συλλάβουμε», με βάση το διεθνές δίκαιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

