Μια νέα μορφή ζωής, η οποία κάποτε είχε ύψος οκτώ μέτρα, ανακάλυψαν επιστήμονες των Εθνικών Μουσείων της Σκωτίας

Αυτή η μορφή ζωής, που ονομάζεται «πρωτοταξίτες», έζησε στη Γη πριν από περίπου 410 εκατομμύρια χρόνια, πριν εξαφανιστεί πριν από 360 εκατομμύρια χρόνια.

Μέχρι τώρα, θεωρούνταν μια μορφή μύκητα αλλά νέα ανάλυση απολιθωμάτων έδειξε ότι οι πρωτοταξίτες δεν ήταν ούτε μύκητας ούτε φυτό.

Αντίθετα, οι ειδικοί λένε ότι ανήκαν σε έναν «εντελώς εξαφανισμένο εξελικτικό κλάδο της ζωής».

Το απολίθωμα πρωτοταξίτη που ερευνήθηκε, βρέθηκε σε πυριτόλιθο στο Ράινι– ένα ιζηματογενές κοίτασμα στο Αμπερντινσάιρ

«Πρόκειται για ζωή, αλλά όχι όπως την γνωρίζουμε, Οι πρωτοταξίτες εμφανίζουν ανατομικά και χημικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από τη μυκητιακή ή φυτική ζωή και, ως εκ τούτου, ανήκουν σε έναν εντελώς εξαφανισμένο εξελικτικό κλάδο της ζωής» δήλωσε η Δρ. Σάντι Χέθερινγκτον, συν-επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, στη Daily Mail.

Νέα ανάλυση απολιθωμάτων από επιστήμονες των Εθνικών Μουσείων της Σκωτίας υποδηλώνει ότι οι πρωτοταξίτες δεν ήταν ούτε μύκητας ούτε φυτό

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι πρωτοταξίτες ανήκαν σε μια ξεχωριστή και πλέον εντελώς εξαφανισμένη γενεαλογία σύνθετης ζωής», εξήγησε η Λόρα Κούπερ, πρώτη συγγραφέας της μελέτης.

«Οι πρωτοταξίτες, επομένως, αντιπροσωπεύουν ένα ανεξάρτητο πείραμα που έκανε η ζωή στην κατασκευή μεγάλων, σύνθετων οργανισμών, για τους οποίους μπορούμε να γνωρίζουμε μόνο μέσω εξαιρετικά διατηρημένων απολιθωμάτων» είπε χαρακτηριστικά.

Οι «πρωτοταξίτες» έζησαν στη Γη πριν από περίπου 410 εκατ χρόνια και έφταναν σε ύψος τα 8 μέτρα

Το απολίθωμα έχει πλέον προστεθεί στις συλλογές των Εθνικών Μουσείων της Σκωτίας στο Εδιμβούργο.

