Μπάιντεν: «Σκανδαλώδες» το ένταλμα του ΔΠΔ για τη σύλληψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου

Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος ισραηλινών ηγετών με ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

«Ό,τι κι αν υπονοεί το ΔΠΔ, δεν υπάρχει ισοδυναμία —καμιά— ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς», σχολίασε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού ο διεθνής θεσμός ανακοίνωσε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, του πρώην υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς επίσης και του αρχηγού του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

«Θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του Ισραήλ έναντι των απειλών κατά της ασφάλειάς του», συμπλήρωσε ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος.

«Παραμένουμε βαθιά ανήσυχοι για τη βιάση του εισαγγελέα να ζητήσει εντάλματα σύλληψης από τα ανησυχητικά διαδικαστικά λάθη που οδήγησαν στην απόφαση αυτή», είχε αναφέρει νωρίτερα εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Επανέλαβε τη θέση της Ουάσιγκτον ότι «το ΔΠΔ δεν έχει δικαιοδοσία στην υπόθεση αυτή».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η αμερικανική κυβέρνηση θα «συζητήσει τα επόμενα βήματα με τους εταίρους (της), συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αντιδράσει δημόσια ως τώρα στα εντάλματα, όμως ο προαλειφόμενος Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Γουόλτς διεμήνυσε πως θα υπάρξει «σθεναρή αντίδραση» και αναφέρθηκε σε «αντισημιτική προκατάληψη» του ΔΠΔ.

Στο Κογκρέσο, Ρεπουμπλικάνοι απαίτησαν κυρώσεις σε βάρος του διεθνούς δικαστηρίου.

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ενήργησε με τον πιο παράλογο και ανεύθυνο τρόπο», εξεμάνη ο γερουσιαστής με επιρροή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, άνθρωπος στον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι καιρός η αμερικανική Γερουσία να αναλάβει δράση και να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος αυτού του ανεύθυνου οργανισμού», πρόσθεσε.

Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ είναι συμβαλλόμενα μέρη στο ΔΠΔ, θεσμό που είναι αρμόδιος για να ερευνά και να ασκεί διώξεις σε βάρος προσώπων που κατηγορούνται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Το διεθνές δικαστήριο, που ιδρύθηκε το 2002 κι έχει σήμερα 124 κράτη μέλη, δεν έχει απαγγείλει από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα παρά ελάχιστες καταδίκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

