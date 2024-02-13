Ένα αφόρετο νυφικό. Ένα προσθετικό μέλος. Ένα τσεκούρι. Καθώς ο κόσμος γιορτάζει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ένα μουσείο στο Ζάγκρεμπ συγκέντρωσε αντικείμενα που αφηγούνται ορισμένες φορές περίεργες ιστορίες μιας χαμένης αγάπης.

Έχοντας ανοίξει το 2006 σε έναν απομονωμένο δρόμο κοντά στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ, ένα αγαπημένο σημείο συνάντησης για ερωτευμένους και φίλους εδώ και δεκαετίες, το Μουσείο των Χαμένων Σχέσεων (Museum of Broken Relationships) παρουσιάζει χιλιάδες εκθέματα, ορισμένα συνηθισμένα, ορισμένα περίεργα, αλλά σίγουρα το καθένα από αυτά αποτελεί έμβλημα ενός χαμένου έρωτα.

«Δεν είναι τα αντικείμενα, αλλά οι ιστορίες πίσω από αυτά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, εμπνέουν και είναι συγκινητικές», δήλωσε ο συνιδρυτής του μουσείου Ντράζεν Γκρούμπισικ.

«Για εμένα αυτό είναι ένα μουσείο για την αγάπη. Απλά μπορεί να έχουμε μια διαφορετική άποψη για την αγάπη όταν αυτή τελειώνει».

Ένας Κροάτης βετεράνος πολέμου δώρισε ένα προσθετικό πόδι ως ανάμνηση για την ερωτική σχέση του με μια υπάλληλο του υπουργείου Άμυνας την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του. Το προσθετικό μέλος απέμεινε από τη σχέση αυτή.

Μια Τουρκάλα δώρισε ένα νυφικό που δεν φόρεσε ποτέ, διότι ο άντρας που επρόκειτο να παντρευτεί πέθανε έναν μήνα πριν από τον γάμο τους.

Ένας άνθρωπος δώρισε ένα τσεκούρι που είχε χρησιμοποιήσει για να καταστρέψει τα έπιπλα της πρώην συντρόφου του, ενώ μια γυναίκα έδωσε στο μουσείο ένα κακάδι που απέμεινε από το ατύχημα με μηχανή που είχε πριν από 27 χρόνια ο αγαπημένος της. Το πρόσωπο αυτό, μια βιολόγος, είχε κάποτε διερωτηθεί εάν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο για να κλωνοποιήσει κανείς τον "άνθρωπό του".

«Η επιθυμία να κλωνοποιήσω τον σύντροφό μου από αυτό δεν υπάρχει πλέον», ανέφερε η γυναίκα σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο του μουσείου.

Ένα βιβλίο από τον Βρετανό υπνωτιστή Πολ Μακένα με τίτλο "I Can Make you Thin" (Μπορώ να σε κάνω Αδύνατο) είναι μεταξύ των εκθεμάτων στο μουσείο, το οποίο προσέφερε μία γυναίκα, στην οποία το έκανε δώρο ένας σύντροφό της.

«Μην αγοράσετε αυτό το βιβλίο και το δώσετε σε έναν αγαπημένο σας, εάν θέλετε η σχέση να διαρκέσει», είπε ο Γκρούμπισικ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.