Ο επικεφαλής της οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα προειδοποίησε σήμερα Τρίτη πως οι διασυνοριακοί βομβαρδισμοί της ένοπλης οργάνωσής του στο Ισραήλ θα λάβουν τέλος μόνο όταν η "επίθεση" του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας σταματήσει, λέγοντας πως οι διπλωματικές προσπάθειες μέχρι τώρα προκειμένου να επέλθει μια παύση στις εχθροπραξίες κατά μήκος των συνόρων του Λιβάνου φαίνεται να ωφελούν μόνο το Ισραήλ.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ ανταλλάσσει πυρά με τον ισραηλινό στρατό στα νότια σύνορα του Λιβάνου σε υποστήριξη της παλαιστινιακής συμμάχου της, της Χαμάς, η οποία εξαπέλυσε διασυνοριακή επίθεση από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου που προκάλεσε σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς από γη, αέρα και θάλασσα.

Ο Σάγεντ Χάσαν Νασράλα είπε πως η οργάνωσή του θα σταματήσει τις ανταλλαγές πυρών μόνο αν επιτευχθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός για τη Γάζα.

"Εκείνη την ημέρα, όταν οι πυροβολισμοί σταματήσουν στη Γάζα, θα σταματήσουμε τους πυροβολισμούς στον νότο", είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Είπε πως πολλές ξένες "αντιπροσωπείες" ταξίδεψαν στη Βηρυτό με "προτάσεις" για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον νότιο Λίβανο, αλλά είπε πως φαίνεται να "είχαν μόνο έναν σκοπό, ο οποίος είναι: η ασφάλεια του Ισραήλ, η προστασία του Ισραήλ".

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Βρετανίας και άλλων χωρών ταξίδεψαν στον Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες στην προσπάθεια να φέρουν την ηρεμία στα σύνορα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας παρέδωσε γραπτή πρόταση στη Βηρυτό η οποία καλεί τους μαχητές, περιλαμβανομένων εκείνων της επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, Ραντουάν, να αποσυρθούν 10 χμ. από τα σύνορα, μεταξύ άλλων μέτρων, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.

Χωρίς να διευκρινίζει τη γαλλική πρόταση, ο Νασράλα είπε πως μία αντιπροσωπεία "παρουσίασε ένα έγγραφο ως μεσολαβητής".

"Διαβάζεις το έγγραφο -- δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει η ασφάλεια του Ισραήλ", είπε.

Ο Νασράλα διεμήνυσε πως αν το Ισραήλ διευρύνει τον πόλεμο παραπέρα στον Λίβανο, η οργάνωσή του θα κάνει το ίδιο.

Οι διασυνοριακοί βομβαρδισμοί έχουν ήδη σκοτώσει περίπου 200 ανθρώπους στον Λίβανο, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 170 μαχητών της Χεζμπολάχ, καθώς και 10 Ισραηλινούς στρατιώτες και πέντε Ισραηλινούς αμάχους. Έχουν εκτοπίσει επίσης δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε κάθε χώρα.

Ο Νασράλα προειδοποίησε πως αν το Ισραήλ προκαλέσει πόλεμο εναντίον του Λιβάνου οι εκτοπισμένοι από το βόρειο τμήμα του "δεν θα επιστρέψουν" στα σπίτια τους, και πως οι αξιωματούχοι θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να "ετοιμάσουν καταφύγια, ξενοδοχεία, σχολεία και αντίσκηνα για δύο εκατομμύρια εκτοπισμένους από το βόρειο" Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

