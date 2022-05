Δεν αποκλείει όπως φαίνεται το ενδεχόμενο "επιστροφής" του Ντόναλτ Τραμπ στο Twitter, ο Ίλον Μασκ, εφόσον προχωρήσει το σχέδιό του για αγορά του μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στους Financial Times στο συνέδριο Future of the Car την Τρίτη, ο Μασκ ρωτήθηκε για την πιθανή επιστροφή του Τραμπ στο Twitter. Αντί να απαντήσει άμεσα, ο Μασκ είπε ότι πιστεύει ότι οι μόνιμες απαγορεύσεις στο Twitter θα πρέπει να είναι «εξαιρετικά σπάνιες» και να προορίζονται για «ρομπότ ή λογαριασμούς spam/scam».

«Πιστεύω ότι δεν ήταν σωστό να απαγορεύσουμε στον Ντόναλντ Τραμπ να έχει λογαριασμό», είπε ο Μασκ. «Νομίζω ότι ήταν λάθος γιατί αποξένωσε ένα μεγάλο μέρος της χώρας και δεν είχε ως αποτέλεσμα τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ να μην έχει φωνή».

Ο Τραμπ αποκλείστηκε οριστικά από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης τρεις ημέρες μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο λόγω «κινδύνου περαιτέρω υποκίνησης βίας».

Ο Μασκ κατέληξε σε συμφωνία στα τέλη Απριλίου για την αγορά του Twitter για 44 δισεκατομμύρια δολάρια, λέγοντας μετά την ανακοίνωση της ότι σχεδιάζει να διασφαλίσει ότι η πλατφόρμα είναι αφιερωμένη στην ελευθερία του λόγου.

«Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο μιας λειτουργικής δημοκρατίας και το Twitter είναι η ψηφιακή πλατεία της πόλης όπου συζητούνται ζητήματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας», είπε σε δήλωσή του.

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις