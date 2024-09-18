Στην αποκάλυψη ότι οι βομβητές που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατά των μελών της Χεζμπολάχ κατασκευάστηκαν από έναν Ευρωπαίο διανομέα του κατασκευαστή Gold Apollo, προχώρησε ο πρόεδρος της ταϊβανέζικης εταιρείας.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, σύμφωνα με το CNN, ότι η εταιρεία του υπέγραψε συμβόλαιο με έναν Ευρωπαίο διανομέα για τη χρήση της επωνυμίας Gold Apollo. Ο διανομέας, τον οποίο δεν κατονόμασε, δημιούργησε σχέση με την Gold Apollo πριν από περίπου τρία χρόνια.

Στην αρχή, όπως είπε ο Hsu, η ευρωπαϊκή εταιρεία εισήγαγε μόνο άλλα προϊόντα τηλεειδοποίησης και επικοινωνίας της Gold Apollo. Αργότερα, η εταιρεία είπε στην Gold Apollo ότι ήθελε να φτιάξει τους δικούς τους βομβητές και ζήτησε το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας της ταϊβανέζικης εταιρείας.

Ο Hsu είπε ότι η Gold Apollo αντιμετώπισε τουλάχιστον μια ανωμαλία στις συναλλαγές της με τον διανομέα, επικαλούμενη ένα τραπεζικό έμβασμα που πήρε πολύ χρόνο για να εκκαθαριστεί.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν είπε στο CNN ότι η Gold Apollo έστειλε περίπου 260.000 βομβητές από την Ταϊβάν, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καταγραφή των συσκευών που αποστέλλονται στον Λίβανο ή στη Μέση Ανατολή, είπε η πηγή.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου προανήγγειλε αντίποινα, κατηγορώντας το Ισραήλ για τις χθεσινές ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυμάτισαν περίπου 2.800, συμπεριλαμβανομένων μαχητών της οργάνωσης και του Ιρανού πρεσβευτή στη Βηρυτό.

BREAKING: Thousands of messaging pagers used by Hezbollah reportedly exploded all across Lebanon in a cyberattack straight out of a cyberpunk scifi novel.



More than a thousand Hezbollah members have been reportedly injured, according to Lebanese security sources. pic.twitter.com/knnCUpSEO9 — Ian Miles Cheong (@stillgray) September 17, 2024

Το Ισραήλ έκρυψε εκρηκτικά μέσα σε μια παρτίδα βομβητών που παραγγέλθηκαν από την Gold Apollo και προορίζονταν για τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τους New York Times.

Πολλές εικόνες από τον Λίβανο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν κατεστραμμένους βομβητές της Gold Apollo. Τουλάχιστον ένας βομβητής που φαίνεται στις εικόνες ήταν ένα μοντέλο Gold Apollo AR924.

Πηγή: skai.gr

