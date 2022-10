Ανάλυση BBC: Στον εγκέφαλο του Βλαντίμιρ Πούτιν - Τι σκέφτεται και τι σχεδιάζει για την επόμενη μέρα Κόσμος 21:34, 12.10.2022 linkedin

Το Κρεμλίνο δεν επιδιώκει τη σύγκρουση με τη Δύση, αλλά είναι προετοιμασμένο γι' αυτό το ενδεχόμενο - Όλα δείχνουν μια παρατεταμένη αιματηρή σύγκρουση