ΗΠΑ: Πυροβόλησαν και σκότωσαν το ανερχόμενο αστέρι του αμερικάνικου football - Συνελήφθησαν δύο έφηβοι

Eνώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βαθμό κακουργήματος, εμφανίστηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον μαθητή Elijah DeWitt- "αστέρι" της ομάδας Ράκμπι του γυμνασίου του στην Τζώρτζια.

This is Elijah Dewitt, the high school senior in Georgia who was just murdered at a shopping mall by 2 criminals who fled the state https://t.co/Twrr2EsBvU

Ο Elijah DeWitt δέχθηκε από τους δύο νεαρούς, θανάσιμα πυρά, στα γενέθλια του πατέρα του, ενώ αυτός και ένας φίλος περίμεναν να τους συναντήσει η φίλη κοπέλα του 30 μίλια βορειοανατολικά της Ατλάντα.

Λίγο μετά το περιστατικό, οι ερευνητές ταυτοποίησαν τον Chandler Richardson, 19 ετών, και τον Kenmare Bryan, 18, ως ύποπτους για τη δολοφονία.

Συνελήφθησαν στη Νότια Καρολίνα με την κατηγορία της κατοχής όπλων την Πέμπτη.

Why doesn’t @CNN have anything about this on its’ website? #Georgia high school football star’s girlfriend speaks out about harrowing shooting on couple’s date night https://t.co/Y5OYjopWDG #ElijahDeWitt

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Richardson και ο Bryan τσακώθηκαν με τον DeWitt πριν από τον πυροβολήσουν.

Δεν προβλέπουν να γίνουν περαιτέρω συλλήψεις για την υπόθεση.

Η 20χρονη φίλη του δολοφονημένου έφηβου, Bailey Reidling, επιβεβαίωσε ότι ο DeWitt μπορεί να γνώριζε τους υπόπτους αφού τους είχε συναντήσει λίγες μέρες νωρίτερα.

Ο DeWitt είχε πάει σε ένα εστιατόριο και τον πλησίασαν ο Bryan και ο Richardson ρωτώντας αν είχε χασίς, είπε η Reidling σύμφωνα με πηγές.

Είπε ότι δεν είναι σαφές πώς οι ύποπτοι γνώριζαν ότι ο DeWitt θα ήταν στο σημείο όπου και τον δολοφόνησαν στις 5 Οκτωβρίου.

People are starting to make their way to a vigil to remember Elijah DeWitt, the star wide receiver at Jefferson High School who was shot and killed on Wednesday at just 18 years old. He hoped to play college football and was supposed to go to UGA this weekend.@11AliveNews pic.twitter.com/UJPzeagmLR